Tình trạng đáng lo của Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun được miêu tả là rất tiều tụy, hốc hác. Nam diễn viên đang phải đối mặt với sự tẩy chay của khán giả sau ồn ào liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron.

Ngày 4/5, tờ Sports Chosun cho biết thông tin xoay quanh Kim Soo Hyun tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong video mới đây, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, hốc hác tại khu Seongsu-dong.

Trong video do Lee Jin Ho đăng tải, YouTuber này dẫn lời một người quen. Người này cho biết đã tình cờ gặp Kim Soo Hyun vài ngày trước. "Khoảng 4 hoặc 5 ngày trước, một người quen của tôi đi ngang qua Seongsu-dong và tình cờ gặp Kim Soo Hyun. Người đó nói mặt anh ấy trông rất gầy gò và hốc hác".

Lee Jin Ho tiếp tục: "Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi anh ấy đang trong tình trạng khá căng thẳng, chỉ thở thôi cũng mất hàng chục triệu won mỗi tháng. Nếu là diễn viên khác, chỉ có khoảng 1-2 tỷ won, chắc hẳn họ đã suy nghĩ tiêu cực rồi".

Kim Soo Hyun dừng hoạt động suốt thời gian qua. Ảnh: Yonhap News.

Trước đó, nam diễn viên vướng loạt ồn ào liên quan đến Kim Sae Ron. Kênh YouTube Garo Sero Institute từng dẫn lời gia đình cố diễn viên và cho rằng hai người đã có mối quan hệ kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ khi Kim Sae Ron còn ở tuổi vị thành niên. Sau đó, phía gia đình tổ chức họp báo và tuyên bố khởi kiện Kim Soo Hyun.

Đáp lại, Kim Soo Hyun thừa nhận từng hẹn hò Kim Sae Ron nhưng nam diễn viên khẳng định 2 người yêu nhau khi đối phương đã trưởng thành. Đồng thời, anh tiến hành khởi kiện Kim Se Ui - người điều hành kênh Garo Sero - và gia đình Kim Sae Ron với cáo buộc phỉ báng.

Bên cạnh đó, Kim Soo Hyun còn đang đối mặt với tranh chấp pháp lý với một thương hiệu mỹ phẩm. Doanh nghiệp này yêu cầu nam diễn viên bồi thường khoảng 2,8 tỷ won. Họ cho rằng ngôi sao sinh năm 1988 vi phạm điều khoản hợp đồng vì không giữ gìn hình ảnh trong sạch.

Ngược lại, phía Kim Soo Hyun bác bỏ. Nam diễn viên nhấn mạnh các cáo buộc do Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron đưa ra là chưa được kiểm chứng nên không thể căn cứ như bằng chứng để chấm dứt hợp đồng.