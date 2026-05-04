Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh gây chú ý

Đông Nhi, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Hoàng Thùy Linh là nhóm bạn thân thiết suốt nhiều năm qua. Họ ủng hộ nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp nghệ thuật.

Đông Nhi vừa chia sẻ hình ảnh gặp mặt nhóm bạn thân gồm Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Hoàng Thùy Linh. Theo nữ ca sĩ, đã lâu, cả nhóm mới có thời gian rảnh để gặp gỡ nhau. Cùng thời điểm, Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ hình ảnh bên nhóm bạn thân kèm chia sẻ: “Bọn mình phải thật mạnh khỏe nha”. Trong loạt ảnh, cả nhóm mặc trang phục đơn giản, nhẹ nhàng.

Nhóm bạn thân gồm các ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Ảnh: FBNV.

Nhóm ca sĩ thân thiết suốt nhiều năm qua. Họ thường gặp nhau mỗi dịp lễ hoặc khi có thời gian rảnh. Mỗi lần gặp mặt, cả nhóm đều thu hút sự chú ý bởi mỗi người trong họ đều có sự nghiệp giải trí thành công với lượng fan ổn định.

Trong đó, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh vừa qua tham gia Chị đẹp đạp gió. Họ tạo được dấu ấn tốt với kỹ năng trình diễn đa dạng, giọng hát tốt. Hiện tại, cả 2 có cuộc sống êm ấm bên gia đình. Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ 3 với bạn trai vào 2022. Tuy nhiên nữ ca sĩ giấu kín danh tính nửa kia. Còn Minh Hằng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo và có một con chung.

Về phần Đông Nhi, nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên ca sĩ Ông Cao Thắng và 2 con gái. Trong khi đó, chuyện tình cảm của Hoàng Thùy Linh liên tục gây bàn tán. Cô và Đen Vâu được cho là làm lễ ăn hỏi, sinh con từ đầu năm 2024. Hai nghệ sĩ không xác nhận thông tin nhưng thoải mái tương tác, đăng ảnh chung.

Mai Phương Thúy là thành viên duy nhất được cho là đang độc thân hoặc chưa lộ dấu hiệu hẹn hò trong nhóm bạn. Bên cạnh việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè, cô tập trung thời gian cho kinh doanh và chơi thể thao.

Bên cạnh cuộc sống cá nhân, họ vẫn duy trì đều đặn hoạt động nghệ thuật. Cách đây không lâu, Minh Hằng phát hành MV Director và Hoa hồng ai vun trồng đều được đầu tư lớn về hình ảnh. Đông Nhi cũng vừa trở lại với MV Mặt trời cô độc.