Akira Phan trước khi cưới vợ doanh nhân

Akira Phan vừa tổ chức lễ ăn hỏi với Phương Maika. Ngày vui của cả 2 thu hút sự quan tâm của khán giả. Trước đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh bên bạn đời kèm dòng trạng thái dài. Akira Phan bộc lộ tâm trạng hạnh phúc khi sắp bước sang cột mốc mới của cuộc đời.
Akira Phan cho biết việc gặp Phương Maika là bước ngoặt khiến cuộc sống của anh trở nên rõ ràng, thú vị hơn. Theo nam ca sĩ, đối phương không xuất hiện bằng những điều ồn ào mà nhẹ nhàng, đủ để anh muốn sống chậm lại, suy nghĩ sâu sắc hơn. Lần đầu tiên, nam ca sĩ khao khát xây dựng một mái ấm.
Trong bài đăng, Akira Phan nhấn mạnh tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm. Tình yêu với Phương Maika khiến anh nhận ra trưởng thành không phải hành trình đơn độc, mà là tìm được người đồng hành lâu dài. Theo lời nam ca sĩ, việc nắm tay hay đeo nhẫn cưới không mang ý nghĩa ràng buộc mà là sự lựa chọn gắn bó, tin tưởng và cùng nhau vượt qua những chặng đường phía trước.
“Cảm ơn em, vì đã đến, để anh hiểu hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà là một người đến để cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Cảm ơn em vì đã đến để cùng anh viết tiếp chương hạnh phúc nhất cuộc đời”, Akira Phan viết.
Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, từng là gương mặt quen thuộc của Vpop cuối thập niên 2000 với các ca khúc như Mùa đông không lạnh, Đứng dậy vươn vai, Lời nguyền, Thiên đường thứ hai... Những năm gần đây, nam ca sĩ im ắng hơn. Bước qua thời kỳ đỉnh cao, anh vẫn đi diễn đều đặn ở các sự kiện nhỏ, sân khấu tỉnh. Nam ca sĩ cũng dành thời gian bên gia đình và chơi thể thao, đặc biệt pickleball.
Thời gian qua, Akira Phan cũng thường đăng ảnh tình tứ bên bạn gái doanh nhân. Cả hai cùng nhau du lịch nhiều nơi. Phương Maika có 3 con riêng trước khi đến với Akira Phan. Về phía nam ca sĩ, anh cũng chia sẻ có một con chung với người cũ.
