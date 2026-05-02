Tóc Tiên lại gây chú ý

Bài đăng mới đây của Tóc Tiên làm dấy lên những đồn đoán. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhanh chóng phủ nhận.

Mới đây, Tóc Tiên đăng clip mới kèm chú thích: “Bài dự thi casting vai ‘chiếc sừng hóm hỉnh’. Trên mạng xã hội, “chiếc sừng” thường được dùng để chỉ việc bị phản bội, ngoại tình. Do đó, chú thích của nữ ca sĩ lập tức gây xôn xao.

Đáng nói, cách đây không lâu, Tóc Tiên cũng thực hiện clip với nội dung thừa nhận cô từng bị phản bội và yêu đương mù quáng. Cụ thể, Tóc Tiên viết: “Quá khứ yêu đương phải mù quáng, ngốc nghếch cỡ này mới hát nhạc ballad nhìn đời sâu xa, rung động, lá hoa, chiêm ngưỡng thế giới được chứ. Tôi biết ơn những dại khờ non trẻ này lắm. Những ‘chiếc sừng’ cũ đều là giáo viên cuộc đời và tôi chưa bao giờ ghét bỏ quá khứ của mình (mắc cỡ thì có)”.

Tóc Tiên tiếp tục gây bàn tán với bài đăng mới. Ảnh: FBNV.

Do đó, động thái mới nhất của nữ ca sĩ làm dấy lên vô số đồn đoán. Tuy nhiên, trước những nghi vấn, Tóc Tiên phủ nhận. Cô khẳng định chỉ làm clip cho vui, không có ẩn ý gì như cộng đồng mạng đang bàn tán. Tóc Tiên chia sẻ trong kênh thông báo cá nhân: “Tôi vô tri, xin đừng nhét chữ”.

Thời gian qua, Tóc Tiên liên tục chia sẻ về cuộc sống hiện tại và tâm trạng của bản thân. Cuối tháng 4, giọng ca Ngày mai tâm sự những tháng đầu năm đã có nhiều chuyện xảy ra khiến cô mất thời gian dài mới làm quen được.

Tóc Tiên nói: “4 tháng vừa qua, có quá nhiều câu chuyện, bước ngoặt và sự kiện đã xảy ra. Tôi cũng phải mất một thời gian mới quen với sự thay đổi đó. Có những sự sắp xếp rất kỳ lạ mà tôi vẫn hay nói là sự sắp đặt của vũ trụ. Có những chuyện đáng lẽ xảy ra nhưng không xảy ra. Nó không xảy ra nhưng lại dẫn đến câu chuyện, sự kiện khác. Tôi luôn rất tin vào sự sắp xếp của vũ trụ, giống nội dung hình xăm của tôi là ‘Everything happens for a reason’ (Tạm dịch: Bất kỳ điều gì xảy ra trên đời đều có lý do, ẩn ý nào đó). Quan trọng là chúng ta có nhận ra và đón nhận như thế nào. 4 tháng đầu năm, tôi đã có nhiều dấu hiệu như vậy. Mong là thời gian còn lại sẽ ổn hơn”.

Trước đó, cô xác nhận ly hôn nhà sản xuất Touliver sau thời gian dài gắn bó. Cả hai phủ nhận thông tin chia tay do sự xuất hiện của người thứ 3. Sau khi ly hôn, Tóc Tiên dành nhiều thời gian du lịch, gặp gỡ bạn bè. Cô cũng góp mặt đều đặn trong các sự kiện âm nhạc.