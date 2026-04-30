Chuyện gì đang xảy ra với Hòa Minzy?

Một năm qua, Hòa Minzy phủ sóng thị trường âm nhạc với hình ảnh đẹp. Tuy nhiên, tranh cãi mới đây quanh ca khúc "Người Việt mình thương nhau" đã ảnh hưởng không nhỏ tới nữ ca sĩ.

Tranh cãi xoay quanh ca khúc Người Việt mình thương nhau ảnh hưởng nặng nề tới Châu Đăng Khoa. Hòa Minzy cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi cô là một trong 2 ca sĩ thể hiện. Từ hình ảnh đẹp với những hoạt động âm nhạc nổi bật trong khoảng một năm trở lại đây, nữ ca sĩ bất ngờ vấp phải tranh cãi vì vụ việc lần này.

Bùng nổ sau hiện tượng Bắc Bling

Trong khoảng một năm trở lại đây, Hòa Minzy gần như phủ sóng thị trường âm nhạc. Không chỉ khía cạnh thành tích, giọng ca Bắc Bling còn thành công nâng cao sức ảnh hưởng và độ lan tỏa thương hiệu. Nữ ca sĩ góp mặt trong rất nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật mang tính cộng đồng.

Đầu năm 2025, cô làm bùng nổ truyền thông và mạng xã hội nhờ bài hát Bắc Bling kết hợp những yếu tố văn hóa truyền thống với âm nhạc điện tử, hiện đại. Sản phẩm được đầu tư công phu và tôn vinh nét đẹp của Bắc Ninh, vùng đất được mệnh danh địa linh nhân kiệt. MV sau đó liên tục lập kỷ lục và đến nay đạt hơn 307 triệu lượt xem.

Hòa Minzy liên tục góp mặt trong các sự kiện âm nhạc lớn. Ảnh: FBNV.

Hiếm có sản phẩm nào về đề tài văn hóa, truyền thống mà gây sốt đến vậy. Thành công vang dội của sản phẩm này thực sự đưa sự nghiệp và tên tuổi của Hòa Minzy sang một trang mới. Hình ảnh của nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng đẹp hơn trong mắt công chúng.

Tiếp tục đi theo hướng trên, giọng ca 31 tuổi sau đó ra mắt Nỗi đau giữa hòa bình. Đây là một trong những sản phẩm âm nhạc có lượt xem cao nhất trong dịp 2/9. Sản phẩm chạm vào cảm xúc người nghe khi khắc họa nỗi đau thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng suốt hàng chục năm qua. Đó là nỗi đau mất đi người chồng, người con trong cuộc kháng chiến.

Với 2 sản phẩm thành công liên tiếp, Hòa Minzy góp mặt liên tục trong các đêm nhạc quan trọng. Thời điểm đó, cô biểu diễn trong concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam ở Hà Nội (17/8/2025), chương trình Việt Nam trong tôi, sự kiện Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình… Chỉ trong khoảng nửa tháng đó, cô tham gia loạt concert quy mô lớn, có sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả ở Hà Nội lẫn TP.HCM.

Hòa Minzy đã kết thúc một năm thành công rực rỡ bằng nhiều giải thưởng. Cô thắng lớn ở giải Mai vàng với hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và danh hiệu Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025. Ở Làn sóng xanh, nữ ca sĩ và ê-kíp được gọi tên ở 6 hạng mục bao gồm Nữ ca sĩ/rapper của năm, Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc…

Cát-xê của Hòa Minzy được cho là tăng gấp đôi sau cơn sốt Bắc Bling. Từ con số 300 triệu đồng mỗi show trước khi phát hành Bắc Bling, cát-xê của cô được tiết lộ là gần 700 triệu đồng ở hiện tại.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn tích cực làm từ thiện, đi đầu trong công cuộc ủng hộ, cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Gần đây, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ và Đại úy Thăng Văn Cương phủ sóng mạng xã hội suốt những ngày đầu tháng 3 cũng là yếu tố để cô nhận thêm sự chú ý, quan tâm từ công chúng.

Chuyện tình cảm của một ngôi sao giải trí với một quân nhân cho thấy góc độ rất khác, giản dị, yên bình và đời thường hơn cho nữ ca sĩ. Vì thế sự yêu mến, thiện cảm của khán giả với nữ ca sĩ càng tăng thêm.

Trên suốt hành trình sự nghiệp, Hòa Minzy không phải là không có tranh cãi. Thậm chí cô cũng nhiều lần vấp ý kiến trái chiều, bị nhận xét ồn ào, kém duyên, thiếu khéo léo... Nhưng rõ ràng hướng đi âm nhạc đúng đắn trong thời gian qua đã giúp hình tượng của cô bớt bị ảnh hưởng bởi tranh cãi và ngày càng đẹp hơn, tích cực hơn. Ở hiện tại, cô gần như sao hạng A của thị trường âm nhạc.

Bị bủa vây bởi tranh cãi

Có thể nói trong khoảng một năm qua, Hòa Minzy sống trong thành công, những lời khen ngợi và tình yêu thương của công chúng.

Thế nhưng, tranh cãi xoay quanh ca khúc Người Việt mình thương nhau những ngày gần đây khiến phản ứng của một bộ phận khán giả dành cho nữ ca sĩ đảo chiều. Dưới các bài đăng của nữ ca sĩ, số bình luận tiêu cực hoặc mỉa mai xuất hiện không ít.

Hòa Minzy bất ngờ vướng tranh cãi vì ca khúc "Người Việt mình thương nhau". Ảnh: FBNV.

Cùng là người thể hiện bài nhạc, cùng thể hiện câu hát "lúa chín nhưng chẳng cúi đầu", nhưng Hòa Minzy chịu ảnh hưởng nhiều hơn Cẩm Ly. Thậm chí, có bình luận cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1995 đang “kéo Cẩm Ly xuống đáy” và Hòa Minzy phản hồi: “Em cũng là khách mời của dự án mà chị. Hơi nặng lời quá rồi ạ”.

Lý do đầu tiên có thể lý giải việc Hòa Minzy bị chỉ trích nhiều là nữ ca sĩ thành công phần nào bằng nhạc về quê hương đất nước và đang dần định hình hình ảnh, thương hiệu cá nhân với đề tài này. Do đó, sự kỳ vọng của công chúng vào cô càng cao hơn. Họ kỳ vọng nữ ca sĩ chỉn chu, cẩn thận và đầu tư hơn khi thực hiện một sản phẩm.

Thêm vào đó, nguyên nhân quan trọng hơn cả là việc Hòa Minzy trả lời một bình luận. Cụ thể, khi có tài khoản thắc mắc về câu hát: “Lúa chín chẳng cúi đầu”, nữ ca sĩ trả lời: “Căn bản là nghĩa bóng mà chị”. Phản hồi này của nữ ca sĩ càng làm bùng nổ tranh cãi. Hơn nữa, từ lúc ồn ào xảy ra cho đến khi phải chỉnh sửa lời câu hát, Hòa Minzy vẫn chưa lên tiếng chính thức.

Trong vụ việc lần này, vẫn có những khán giả bênh vực Hòa Minzy và cho rằng cô đang phải chịu sự công kích quá lớn; trong khi nữ ca sĩ chỉ là người thể hiện, còn người chịu trách nhiệm chính cho phần câu từ là nhạc sĩ sáng tác. Và trước những tranh cãi, Hòa Minzy cho biết cô chỉ là khách mời, đây không phải dự án của cá nhân cô.

Dẫu vậy, nhìn vào cách công chúng phản ứng với Hòa Minzy hiện tại, không thể phủ nhận vụ việc lần này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh vốn đang tích cực của nữ ca sĩ này.