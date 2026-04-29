Phản ứng của Hòa Minzy khi bị nói 'kéo Cẩm Ly xuống'

Hòa Minzy và Cẩm Ly kết hợp trong ca khúc mới mang tên "Người Việt mình thương nhau". Những ngày qua, sản phẩm này gây tranh cãi.

Mới đây, Hòa Minzy lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh ca khúc mới Người Việt mình thương nhau hợp tác cùng đàn chị. Khi có ý kiến cho rằng Hòa Minzy “kéo Cẩm Ly xuống đáy” vì màn song ca lần này, giọng ca Bắc Bling phản hồi: “Em cũng là khách mời của dự án mà chị. Hơi nặng lời quá rồi ạ”.

Hòa Minzy và Cẩm Ly sửa lời bài hát khi song ca tối 28/4. Ảnh: FBNV.

Một tài khoản khác nhận xét bài hát lần này không hay bằng những ca khúc trước của Hòa Minzy, nữ ca sĩ trả lời dự án lần này không phải sản phẩm chính thức của cô. Nữ ca sĩ chỉ tham gia với tư cách khách mời với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước thông qua âm nhạc.

Những ngày qua, ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi Châu Đăng Khoa gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Lý do là câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Nhiều khán giả cho rằng nhạc sĩ hiểu sai bản chất của câu “lúa chín cúi đầu” hoặc đang đề cao sự tự cao.

Châu Đăng Khoa sau đó giải thích anh sử dụng hình ảnh lúa chín với nghĩa mở rộng hơn. Cụm từ “chẳng hề cúi đầu” không nhằm cổ vũ sự ngạo mạn mà nhấn mạnh tinh thần không khuất phục, hướng đến niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, giải thích của anh không thể thuyết phục khán giả. Nhiều người cho rằng lời giải thích của anh khó chấp nhận được.

Chiều 28/4, Châu Đăng Khoa lên tiếng thông báo thay đổi lời bài hát. Sau đó, trong đêm nhạc diễn ra tối cùng ngày, hai ca sĩ thể hiện cùng ê-kíp đã thay đổi lời bài hát. Câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu / Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu" trong bản gốc đã được chỉnh sửa, thay bằng "Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng / Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu".