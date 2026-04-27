Tối 27/4, Châu Đăng Khoa lên tiếng về những tranh luận xoay quanh ca khúc do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện.

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện và Châu Đăng Khoa sáng tác đang gây tranh luận. Lý do là câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Theo nhiều ý kiến, “lúa chín cúi đầu” thường được dùng để chỉ người tài, nhưng khiêm tốn, biết cúi đầu lắng nghe, học hỏi.

Do đó, câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” khiến nhiều khán giả thắc mắc liệu Châu Đăng Khoa có đang hiểu sai nghĩa hoặc truyền tải thông điệp rằng người tài không cần cúi đầu.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Ảnh: FBNV.

Trước những tranh cãi, tối 27/4, Châu Đăng Khoa lên tiếng. Anh cho biết trân trọng tất cả góp ý và bản thân hiểu rõ ý nghĩa của câu “lúa chín cúi đầu” thường được dùng để nói về sự khiêm nhường.

Tuy nhiên, với bài hát Người Việt mình thương nhau, anh muốn dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn. Nhạc sĩ cho biết câu hát đang gây tranh cãi không được viết để phủ nhận sự khiêm nhường hay cổ vũ cho sự kiêu ngạo. Ở đây, “chẳng hề cúi đầu” không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục.

Châu Đăng Khoa cũng cho biết đặt trong toàn bộ ngữ cảnh của đoạn điệp khúc, anh đang nói về niềm tự hào khi được là người Việt Nam.

Nhạc sĩ giải thích: “Tôi dùng chữ ‘nước Nam’ ở câu liền trước không phải ngẫu nhiên. Tôi không viết ‘người con của Việt Nam’ mà chọn ‘người con của nước Nam’ vì ‘nước Nam’ là một danh xưng gợi chiều sâu lịch sử - gợi nhớ đến tinh thần của cha ông từ những thời kỳ dựng nước, giữ nước. Vì vậy, khi đặt cạnh nhau: ‘người con của nước Nam’ và ‘chẳng hề cúi đầu’, đó không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là tư thế tinh thần của một dân tộc”.

Theo nhạc sĩ, hình ảnh cây lúa trong câu hát này không còn chỉ là hình ảnh nông nghiệp đơn thuần. Với anh, đó là một biểu tượng, hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hóa. Cây lúa ở đây tượng trưng cho người Việt Nam.

Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện. Ảnh: NSX.

Nhạc sĩ nói thêm: “Tôi hiểu nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát, câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách". Theo Châu Đăng Khoa, anh muốn nói về hình ảnh đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, đã chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, đã trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống.

Người Việt mình thương nhau được phát hành cách đây ít ngày. Bài hát có phần điệp khúc: “Nếu có kiếp sau thì xin vẫn làm / Thêm một lần làm người con của nước Nam / Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu / Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu / Hò là hò hò ơi ới hò / Sống là người Việt Nam / Hò là hò hò ơi ới hò / Mãi là người Việt Nam / Thương nhau từ bom đạn / Tình người Việt Nam chứa chan / Thương nhau khi cơ hàn / Người Việt mình khắp thế gian”. MV này hiện đạt 1,7 triệu lượt xem.