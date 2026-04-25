Tiếc cho Vũ Thảo My

13 năm kể từ Giọng hát Việt, Vũ Thảo My chưa thực sự bùng nổ ở Vpop. Đây là điều khá đáng tiếc khi nữ ca sĩ có tài năng, cá tính âm nhạc riêng.

Vũ Thảo My là trường hợp khá điển hình trong những ca sĩ có tài năng, gu âm nhạc khác biệt nhưng chưa giải được bài toán thị hiếu khán giả. Nữ ca sĩ này nhiều lần chinh phục công chúng bằng giọng hát tốt, nội lực, cảm xúc nhưng thật khó để kể ra cô có bản hit nào phủ sóng mạng xã hội.

Có lợi thế nền tảng khi bước ra từ chương trình Giọng hát Việt với tư cách quán quân trẻ tuổi nhất, Vũ Thảo My lại gian nan, lận đận ở chặng đường lập nghiệp sau đó.

Chông gai ngày trở lại

Vũ Thảo My từng nói: “Khi mình bỏ tiền ra làm một MV, nếu thành hit thì đắt show, không thì ngược lại. Nói chung là ‘được ăn cả ngã về không’. Nếu không thành hit thì cũng lỗ”.

Không biết sự lỗ lãi trong mỗi dự án âm nhạc của Vũ Thảo My cụ thể là bao nhiêu nhưng có lẽ không ít lần nữ ca sĩ này đã “ngã về không” vì những MV được phát hành chưa thể thu về thành tích xứng tầm.

Ví dụ gần nhất là MV Gã săn mồi vừa được cô phát hành cách đây ít ngày. MV này đạt 183.000 sau 3 ngày phát hành. Con số này khiêm tốn so với mặt bằng chung thị trường âm nhạc và càng nhỏ bé nếu so với các MV được gọi là hiện tượng nhạc Việt.

Đương nhiên, một ca sĩ có thể thu về lợi nhuận từ nhiều nguồn khác nhau như nhạc số, quảng cáo, dự sự kiện… nhưng lượt xem cũng phần nào phản ánh mức độ quan tâm khán giả dành cho ca sĩ đó nói chung và âm nhạc của họ nói riêng. Từ đó, nó ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập, lượng show…

Vũ Thảo My hợp tác với ngôi sao Philippines Gelo Rivera trong dự án mới. Ảnh: FBNV.

Tạm gác lại câu chuyện lượt xem, Gã săn mồi là một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn. Vũ Thảo My từng chia sẻ cô thần tượng nhiều giọng ca US-UK. Cô thấy họ đẹp và "điên". Từ sở thích đó, nữ ca sĩ phát triển theo phong cách sexy, trưởng thành nhưng không muốn rập khuôn mà theo kiểu của riêng mình. Và Gã săn mồi cho thấy Vũ Thảo My đã phát huy sở thích riêng vào sản phẩm âm nhạc khéo léo thế nào.

Bài nhạc pha trộn nhiều thể loại như pop, R&B, rap với giai điệu đậm chất US-UK. Chất giọng dày, nội lực, lối xử lý hiện đại, với quãng cao sáng của Vũ Thảo My càng tỏa sáng trong thể loại âm nhạc như vậy. Phần hình ảnh của MV cũng mang hơi hướm âm nhạc quốc tế, quyến rũ, bí ẩn. Đặc biệt, sản phẩm còn có sự tham gia của nam thần Philippines Gelo Rivera, trưởng nhóm của BGYO.

Sự kết hợp của họ ăn ý về cả mặt âm nhạc lẫn hình ảnh. Gelo Rivera có giọng rap trầm, quyến rũ, ngoại hình điển trai. Những cảnh quay chung của 2 nghệ sĩ đang lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen ngợi. Đây là tín hiệu tích cực, biết đâu có thể tạo thành cơ may cho Gã săn mồi “lội ngược dòng” về lượt xem hoặc thứ hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Sự nghiệp lận đận

Vũ Thảo My đăng quang Giọng hát Việt 2013 khi mới 16 tuổi, trở thành quán quân nhỏ tuổi nhất trong lịch sử chương trình. Ở thời điểm đó, cô gây ấn tượng nhờ chất giọng nội lực, cách xử lý bài hát giàu cảm xúc, đa dạng, linh hoạt và phong cách biểu diễn chững chạc so với độ tuổi.

Dù tạo được dấu ấn qua nhiều tiết mục nổi bật, sau khi bước ra khỏi cuộc thi, Vũ Thảo My không vội vàng tận dụng hào quang để phát triển sự nghiệp. Thay vào đó, cô lựa chọn tập trung cho việc học, dẫn đến quãng thời gian hoạt động nghệ thuật trở nên trầm lắng hơn so với nhiều quán quân khác. Nữ ca sĩ từng chia sẻ không hối tiếc về quyết định này, bởi đó là bước chuẩn bị cần thiết cho hành trình dài hơi.

Vũ Thảo My đăng quang Giọng hát Việt năm 2023. Ảnh: FBNV.

Sau giai đoạn tập trung cho việc học, Vũ Thảo My dần trở lại với âm nhạc. Cô chuyển hướng sang phong cách thời trang gợi cảm hơn. Trong vài năm qua, cô kiên trì, bền bỉ theo đuổi âm nhạc bằng cách phát hành sản phẩm âm nhạc đều đặn và tham gia các chương trình âm nhạc. Năm 2024, cô tham gia chương trình Our Song và một lần nữa được gọi tên ở thứ hạng cao nhất.

Bên cạnh đó, cô phát hành các sản phẩm âm nhạc như Call You An Angel, Thôi anh cứ đi, Đợi một chút thôi… nhưng thành tích đều không cao. Hai năm trước, cô phát hành MV Chỉ cần anh muốn. Đây cũng là sản phẩm mang đậm màu sắc Âu Mỹ trẻ trung mà cô theo đuổi suốt thời gian qua. Tuy nhiên, MV chỉ đạt 1,1 triệu lượt xem sau 2 năm ra mắt. Thời điểm đó, Vũ Thảo My cũng phát hành album 1.0 gồm 9 ca khúc thuộc phong cách R&B, pop.

Nữ ca sĩ này kiên trì theo đuổi style riêng biệt, cá tính, hiện đại. Đáng tiếc, thành tích cô nhận về chưa xứng tầm. Thậm chí, trên kênh YouTube của cô, video đạt lượt xem cao nhất lại là tiết mục Người miền núi chất biểu diễn cùng Double2T tại Rap Việt mùa 3 (4,9 triệu) chứ không phải MV cá nhân. MV có lượt xem cao nhất của Vũ Thảo My tính tới nay là Và ngày nào đó đạt 2,7 triệu sau 5 năm ra mắt.

Năm 2025, cô trở lại sân chơi truyền hình thực tế khi tham gia Em xinh “say hi”. Sở hữu nền tảng thanh nhạc vững vàng cùng chất giọng đẹp, Vũ Thảo My cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều thể loại âm nhạc. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh dày đặc từ dàn thí sinh nổi bật, đông fan, hành trình của cô dừng lại khá sớm. Nữ ca sĩ bị loại sau live stage 4, để lại nhiều tiếc nuối.