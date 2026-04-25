HyunA gây lo lắng

HyunA lên tiếng trấn an khi người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của cô. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ nhiều lần xuất hiện với vóc dáng được cho là khác trước.

Ngày 25/4, tờ Chosun đưa tin HyunA chia sẻ hình ảnh mới với mái tóc hồng nổi bật. Tấm ảnh được chụp khi nữ ca sĩ đang tận hưởng bữa tối ấm cúng, lãng mạn. Kèm theo hình ảnh, cựu thành viên nhóm 4Minute chia sẻ: "Tôi vẫn giữ gìn sức khỏe, tập luyện chăm chỉ và kiểm soát cân nặng rất tốt. Mọi người đừng lo lắng cho tôi nhé".

Chia sẻ trên được HyunA đưa ra sau thời gian cô liên tục gây lo lắng về vóc dáng. Cách đây ít ngày, Jang Sung Kyu đăng lên trang cá nhân ảnh chụp cùng HyunA và Yong Jun Hyung.

Ngoại hình gần đây của HyunA gây bàn tán. Ảnh: @jangsk83, Hyunah_aa.

Trong bài đăng, Jang Sung Kyu bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho vợ chồng Jun Hyung. Jang Sung Kyu tiết lộ thêm: “Thật ấn tượng khi thấy Jun Hyung vẫn tiếp tục thi đấu dù bị chấn thương đầu gối và cả buổi tiệc sinh nhật ấm áp họ dành cho tôi nữa”.

Tuy nhiên, điều gây chú ý là vóc dáng HyunA trong tấm ảnh. Nữ ca sĩ được nhận xét tăng cân và ngoại hình khác lạ, khó nhận ra. Sau đó, Jang Sung Kyu xóa bỏ ảnh chụp riêng với HyunA mà chỉ giữ lại tấm hình chụp cùng Yong Jun Hyung.

HyunA đã kết hôn với ca sĩ Yong Jun Hyung vào tháng 10/2024. Thời gian qua, HyunA liên tục vướng tin mang thai vì nhiều lần lộ vóc dáng được cho là mũm mĩm hơn trước. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phủ nhận thông tin có em bé, đồng thời tiết lộ kế hoạch ăn kiêng, giảm cân.