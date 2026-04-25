Liz Kim Cương ở hiện tại

Những ngày gần đây, Liz Kim Cương trở thành tâm điểm chú ý. Lý do là khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim Heo năm móng tối 22/4 ở TP.HCM, ngoại hình nữ ca sĩ được nhận xét khác lạ. Khi các đoạn video ghi lại cảnh cô bước lên thảm đỏ sự kiện lan truyền trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả nhận xét gương mặt cô có phần khác lạ, thiếu tự nhiên, thậm chí đặt nghi vấn cô can thiệp thẩm mỹ. Trước những ý kiến này, nữ ca sĩ chưa đưa ra phản hồi.

Vốn có ngoại hình xinh đẹp nên sự thay đổi lần này của Liz Kim Cương gây bàn tán với không ít ý kiến tiếc nuối. Bên cạnh sự bàn tán về ngoại hình, Liz Kim Cương cũng vừa trở lại với MV Ưu tiên hay ưu phiền. Sau 3 ngày phát hành, MV thu về hơn 700.000 lượt xem. Đây được đánh giá là con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung thị trường nhạc Việt hiện tại.

Xuất thân từ mô hình đào tạo Kpop thông qua nhóm nhạc LIME và từng có thời gian hoạt động tại Hàn Quốc, Liz Kim Cương sở hữu nền tảng âm nhạc khá toàn diện. Cô được đánh giá cao với ngoại hình sáng, khả năng trình diễn tốt và giọng hát ổn định. Dù vậy, nữ ca sĩ gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động solo. Ngoài Giữa chúng ta có khác biệt to lớn phát hành cách đây 5 năm với Trịnh Thăng Bình, nữ ca sĩ chưa có thêm ca khúc thành công mới. Dẫn tới, tên tuổi vẫn chưa có dấu ấn rõ nét trong thị trường Vpop.

Nữ ca sĩ từng có thời gian hoạt động tại công ty của Trịnh Thăng Bình. Giữa 2 người có nhiều sản phẩm hợp tác, nổi bật nhất là Giữa chúng ta có khác biệt to lớn. Tuy nhiên, câu chuyện tình cảm giữa hai người lại thu hút sự chú ý nhiều hơn âm nhạc. Sau đó, cả hai xác nhận chia tay vì không phù hợp. Đến cuối 2023, Liz Kim Cương rời công ty BPRO Entertainment khi hợp đồng chấm dứt trước thời hạn. Từ đây, cô bắt đầu hành trình độc lập nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Những sản phẩm sau đó của cô như Càng biết càng đau hay Khó mở dễ đóng cho thấy nỗ lực thay đổi, song chưa đủ sức tạo cú hích.

Năm 2024, cô phát hành Cinderella đi bar với phần hình ảnh được đầu tư, nhưng lượt xem dừng ở mức vài trăm nghìn. Sau đó, cô tiếp tục có MV Tình yêu không như phim Hàn Quốc nhưng cũng rơi vào tình trạng tương tự khi thiếu điểm nhấn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Trước những nhận xét về sự nghiệp “lận đận”, Liz Kim Cương cho biết cô không đặt nặng áp lực thành tích. Dù thừa nhận đôi lúc chạnh lòng khi bị gắn với những đánh giá tiêu cực hoặc nhắc tên cùng người cũ, nữ ca sĩ khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào âm nhạc.

Hình ảnh đời thường của Liz Kim Cương. Thời gian gần đây, cô chuyển hướng về phong cách thời trang. Thay vì ngọt ngào, đáng yêu như thời mới vào nghề, cô thử sức với phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.