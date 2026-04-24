Trang Emma vấp tranh cãi

Vào vai hoa hậu trong phim giờ vàng, Trang Emma đang vấp ý kiến trái chiều. Cô chưa lột tả được thần thái tự tin của người giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp.

Bộ phim Lời hứa đầu tiên đang nhận được sự quan tâm khi có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ. Trong phim, Trang Emma vào vai hoa hậu Vi Minh. Vai diễn của cô đang nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo nội dung tập mới nhất, hoa hậu Vi Minh cùng 2 á hậu là Thanh Hương (Á hậu Quỳnh Anh đóng) và Linh Anh (Hương Liên đóng) tham gia một sự kiện. Sự xuất hiện của Vi Minh được giới thiệu là lấn át và làm lu mờ 2 nàng á hậu.

Tuy nhiên, theo bình luận dưới video, khán giả cho rằng trong cảnh phim này, 2 nhân vật á hậu tỏa sáng hơn. Nhan sắc của Vi Minh được nhận xét là mờ nhạt khi đứng cạnh 2 á hậu. Chưa kể, lối diễn xuất của Trang Emma cũng chưa làm toát lên thần thái tự tin, cuốn hút của một hoa hậu.

Từ những tập đầu tiên, Lời hứa đầu tiên đã gây tranh cãi vì vai diễn của Trang Emma. Khán giả cho rằng tạo hình của nữ diễn viên chưa phù hợp. Một số ý kiến khác tranh cãi về điệu cười "nhếch mép", hành xử của hoa hậu.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Trang Emma. Họ cho rằng theo nội dung phim, Vi Minh vốn không được nhắm cho vị trí hoa hậu. Chỉ vì Thanh Hương dính phốt nên ban tổ chức mới phải “chữa cháy” bằng cách đẩy Vi Minh lên vị trí cao nhất. Do đó, việc cô không nổi bật cũng phù hợp với nội dung phim. Sau khi đăng quang, Vi Minh cũng không được công ty đầu tư về mọi mặt.

Lời hứa đầu tiên xoay quanh hành trình đăng quang của cô gái dân tộc Tày Vi Minh. Vì ứng cử viên hàng đầu là Thanh Hương dính ồn ào, ngôi vị hoa hậu được trao cho Vi Minh.

Vì thế, Vi Minh không được công ty nâng đỡ, ít cơ hội việc làm. Cô cũng không được chăm chút ngoại hình, phong cách như 2 á hậu. Tuy nhiên, Vi Minh không phải cô gái an phận. Cô thậm chí tự dàn dựng drama vào khách sạn với thiếu gia để gây chú ý.

Trang Emma tên thật Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2000, từng tham gia các phim Không giới hạn, Những nẻo đường gần xa…