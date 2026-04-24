Jisoo gây tranh luận

Việc Jisoo thắng giải Ngôi sao đang lên tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Cannes 2026 gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Herald Corp đưa tin Jisoo trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Cannes 2026 và được trao giải Ngôi sao đang lên do tạp chí Madame Figaro vinh danh. Theo ban tổ chức, nữ nghệ sĩ được đánh giá cao nhờ khả năng cân bằng giữa âm nhạc và diễn xuất.

Chị cả của BlackPink cũng nỗ lực mở rộng hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh với nhiều vai diễn đa dạng. Giải thưởng này đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi Jisoo trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên được trao danh hiệu trên.

Jisoo thắng giải Ngôi sao đang lên. Ảnh: GQ Korea.

Tuy nhiên, thông tin nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng Jisoo vẫn còn hạn chế về kinh nghiệm, khả năng diễn xuất. Do đó, không ít ý kiến đặt nghi vấn về tính minh bạch của giải thưởng, thậm chí đưa ra cáo buộc nữ ca sĩ “mua giải” hoặc được ưu ái. Những bài viết với nội dung tiêu cực nhắm tới Jisoo đang ngập tràn mạng xã hội X.

Những ngày qua, Jisoo vướng ồn ào liên quan đến anh trai cô. Ông Kim - anh trai Jisoo - bị bắt ngày 15/4 với cáo buộc quấy rối một nữ BJ sau khi đưa cô về nhà. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ đề nghị cấp lệnh bắt giữ từ phía cảnh sát với lý do chưa đủ bằng chứng.

Bên cạnh đó, một người phụ nữ tự nhận là vợ của Kim cũng lên tiếng tố cáo anh có hành vi bạo lực gia đình, khiến vụ việc càng thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Trước những ồn ào, công ty quản lý của nữ ca sĩ là BLISSOO khẳng định các vấn đề của Kim không liên quan đến nữ nghệ sĩ. Đại diện nhấn mạnh cả Jisoo và công ty không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho cá nhân đang bị nhắc đến. Công ty cảnh báo sẽ có biện pháp pháp lý nếu thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền hoặc hình ảnh của cô bị sử dụng sai mục đích.

Ngày 23/4, tờ Sports Chosun dẫn lời nhà báo giải trí kiêm YouTuber Lee Jin Ho cho biết Jisoo và gia đình được cho là đã cắt đứt liên lạc với người anh trai sau loạt bê bối gần đây.

“Sau khi bê bối nổ ra, anh ta không chỉ mất đi sự tin tưởng từ Jisoo mà còn của cả gia đình. Anh ta đã hoàn toàn bị loại trừ khỏi mọi công việc liên quan đến Jisoo”, Lee Jin Ho tiết lộ.