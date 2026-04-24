Hình ảnh mới của 'nữ thần Waterbomb'

Sau thời gian tìm hiểu nhiều công ty khác nhau, Kwon Eun Bi quyết định gia nhập RBW. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ loạt ảnh đánh dấu cột mốc mới.

Ngày 23/4, tờ News1 đưa tin nữ ca sĩ Kwon Eun Bi đăng tải loạt ảnh mới đánh dấu sự khởi đầu tại công ty giải trí RBW.

Trong loạt ảnh vừa công bố, Kwon Eun Bi mặc trang phục đơn giản khi kết hợp áo liền thân màu đen với quần jean ống rộng. Áo liền thân tối giản tôn lên vóc dáng cân đối của cô, trong khi quần jean cạp thấp mang phong cách Y2K pha trộn gu thời trang đương đại.

Hình ảnh mới của Kwon Eun Bi. Ảnh: @silver_rain.__.

Loạt ảnh được nữ ca sĩ công bố đúng thời điểm cô gia nhập công ty mới là RBW. Về tin tức Kwon Eun Bi ký hợp đồng độc quyền, đại diện của RBW nói với Xports News: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để Kwon Eun Bi có thể phát huy hết khả năng âm nhạc”. Khán giả đang mong chờ hoạt động tiếp theo của nữ ca sĩ tại công ty mới.

RBW được thành lập bởi Kim Jin Woo và Kim Do Hoon. Công ty quản lý một số nhóm nhạc như Mamamoo, ONEUS…

Kwon Eun Bi (sinh năm 1995) ra mắt từ 2014 nhưng chỉ thực sự được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 của Mnet năm 2018. Nhờ đó, cô trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau khi nhóm tan rã, nữ ca sĩ theo đuổi con đường solo.

Những năm gần đây, cô gây chú ý khi liên tục xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Waterbomb. Với phong cách trình diễn cuốn hút, gợi cảm, táo bạo cùng vóc dáng nổi bật, Kwon Eun Bi được khán giả ưu ái gọi là “nữ thần Waterbomb”.

Ngày 31/3, nữ ca sĩ thông báo chính thức kết thúc hợp đồng với Woollim Entertainment sau thời gian dài gắn bó. Trong chia sẻ, cô bày tỏ sự biết ơn với công ty. Nữ ca sĩ nhấn mạnh quãng thời gian từ lúc còn là thực tập sinh đến khi hoạt động chuyên nghiệp là hành trình đáng trân trọng, với nhiều kỷ niệm không thể quên.

Trước đó, Kwon Eun Bi được cho là thảo luận việc gia nhập Galaxy Corporation - đơn vị quản lý của G-Dragon. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.