Đêm nhạc của Trung Quân bị hủy

Đêm nhạc của Trung Quân Idol và buitruonglinh dự kiến diễn ra vào 25/4 vừa chính thức bị hủy bỏ.

Ngày 22/4, ban tổ chức của đêm nhạc Yêu người có ước mơ với sự tham gia của Trung Quân Idol và buitruonglinh thông báo hoãn sự kiện. Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc dự kiến diễn ra vào 25/4. BTC không công bố nguyên nhân cụ thể mà chỉ cho biết đêm nhạc “tạm hoãn với lý do khách quan ngoài mong muốn.

“Đây là quyết định không dễ dàng, bởi chúng tôi hiểu quý khán giả đã dành nhiều sự mong chờ cho đêm nhạc này. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức cũng như mang đến cho quý khách trải nghiệm trọn vẹn nhất, BTC phải đưa ra điều chỉnh này. Chúng tôi đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xây dựng những phương án phù hợp nhất cho chương trình. Các thông tin cập nhật chi tiết, bao gồm phương án xử lý và quyền lợi dành cho khán giả, sẽ được thông báo trong vòng 10 ngày tới thông qua các kênh chính thức”, BTC cho biết.

Trung Quân Idol vướng ồn ào. Ảnh: BTC.

Ê-kíp tiếp tục: “BTC chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong nhận được sự thông cảm, đồng hành từ quý khán giả”.

Sự kiện này bị hủy giữa thời điểm Trung Quân vướng ồn ào. Những ngày qua, nam ca sĩ này bị một bác sĩ tố bạo hành vợ anh khi say rượu. Tới chiều 21/4, Công an phường Sài Gòn cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiều 22/4, Trung Quân Idol chính thức lên tiếng. Thông qua bài viết trên trang cá nhân, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi vợ chồng bác sĩ và khán giả.

“Quân xin cám ơn bác sĩ Thùy đã dành thời gian gặp và cho tôi nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra. Quân thành thật hối hận, biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực. Xin chân thành xin lỗi”, nam ca sĩ chia sẻ.