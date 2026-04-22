Vương Đại Lục và bạn gái bị phạt 6 tháng tù giam

Theo Ettoday, phiên tòa xét xử nam diễn viên Vương Đại Lục cùng bạn gái anh là hot girl Khuyết Mộc Hiên và một số bị cáo khác như Du Tường Mẫn, Trần Tử Quân, cảnh sát Lưu Cư Vinh… diễn ra ngày 22/4. Tòa án quận Tân Đài Bắc tuyên án Vương Đại Lục và Mộc Hiên 6 tháng tù giam, có thể được giảm nhẹ thành tiền phạt.

Trở lại phiên tòa hôm 22/4, các bị cáo đều thừa nhận tội lỗi, ngoại trừ Vương Đại Lục và bạn gái. Hai người bị kết án 6 tháng tù giam, có thể kháng cáo hoặc chuyển thành phạt tiền 180.000 Đài tệ.

Theo Ettoday, bạn thân của Vương Đại Lục là Kha Chấn Đông tham gia một sự kiện vào 22/4 và được hỏi về bản án của đồng nghiệp. Kha Chấn Đông đáp lời giới truyền thông: "Anh ấy bị kết án 6 tháng tù giam sao?. Tôi không biết. Chúng tôi tôn trọng phán quyết của tòa án".

Vương Đại Lục và bạn gái tại tòa án. Ảnh: HSW.

Vương Đại Lục bị bắt ngày 18/2/2025 tại nhà riêng ở Đài Bắc vì nghi trốn nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên bị cáo buộc chi khoảng 146.000 USD (1 triệu Đài tệ) để thuê Trần Chí Minh làm giả giấy chẩn đoán bệnh tim nhằm né tránh nghĩa vụ. Sau đó, anh được tại ngoại.

Theo kết quả điều tra, sau khi mất liên lạc với Trần Chí Minh, Vương Đại Lục cho rằng bản thân bị lừa nên đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Du Tường Mẫn. Tới 13/2/2025, Du Tường Mẫn liên lạc với một người bạn là Lưu Cư Vinh. Lưu khi đó là đội trưởng tạm quyền của Đội Điều tra số 3 thuộc Phòng Điều tra Hình sự thành phố Đài Bắc. Thông qua Lưu, Du Tường Mẫn tra được thông tin cá nhân của Trần Chí Minh.

Bên cạnh đó, bạn gái của Vương Đại Lục là Khuyết Mộc Hiên từng bị một người họ Phan lừa 4 triệu Đài tệ. Sau đó, vì muốn giúp bạn gái lấy lại tiền, Vương Đại Lục nhờ Lưu Cư Vinh tra giúp thông tin của Phan. Nam diễn viên còn nhờ thủ lĩnh một băng đảng xã hội đen đe dọa Phan cũng như người nhà của người này.

Vương Đại Lục sinh năm 1991, nổi tiếng với các bộ phim như Thơ ngây, Thiết đạo phi hổ, No More Belts, Nụ hôn đầu...