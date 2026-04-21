Trung Quân trước khi bị tố hành hung phụ nữ

Thời gian qua, Trung Quân Idol vẫn là ca sĩ đắt show với lượng fan trung thành. Anh có lợi thế giọng hát đẹp, giàu cảm xúc.

Trung Quân Idol đang phủ sóng mạng xã hội với tin tức không tích cực. Nam ca sĩ bị một tài khoản tố uống rượu và có hành vi bạo lực với phụ nữ. Khi Tri Thức - Znews liên hệ về thông tin trên, đại diện của Trung Quân cho biết đang xử lý công việc và sẽ phản hồi sau.

Tri Thức - Znews tiếp tục liên hệ trực tiếp với Trung Quân Idol nhưng anh chưa đưa ra câu trả lời. Cùng lúc, nam ca sĩ khóa trang cá nhân. Khi truy cập trang cá nhân của Trung Quân Idol, người dùng nhận thông báo: “Bạn hiện không xem được nội dung này. Lỗi này thường do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung”.

Trung Quân Idol giữ im lặng trước những ồn ào. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, fanpage có hơn 800.000 theo dõi của nam ca sĩ vẫn hoạt động. Thời gian qua, nam ca sĩ thường xuyên cập nhật lịch trình công việc, hình ảnh biểu diễn trên fanpage này. Trong vài năm trở lại đây, Trung Quân vẫn là ca sĩ đắt show dù chưa có thêm hit mới phủ sóng khắp thị trường âm nhạc như Dấu mưa, Tình nào không như tình đầu...

Anh là gương mặt quen thuộc, đắt show tại các chương trình âm nhạc, đặc biệt đêm nhạc phòng trà. Nam ca sĩ có lượng fan nhất định nhờ sở hữu giọng hát đẹp, giàu cảm xúc và ngọt ngào cùng những bản nhạc trữ tình dễ chinh phục người nghe.

Sản phẩm gần nhất của Trung Quân là Mỹ vị cuộc đời được phát hành cách đây 5 tháng. Sản phẩm còn có sự tham gia của Đông Thiên Đức đến nay đạt hơn 5 triệu lượt xem.

Những năm qua, Trung Quân vẫn trung thành với âm nhạc ballad vốn là sở trường với chất giọng nam cao trữ tình mảnh nhẹ của anh. Ngoài sản phẩm cá nhân, anh cũng thường xuyên cover các bài hát được khán giả yêu thích. Trong đó, Cô đơn trên sofa (bản gốc Hồ Ngọc Hà) do nam ca sĩ này thể hiện đến nay đạt 79 triệu lượt xem.

Bên cạnh ca hát, Trung Quân dành nhiều thời gian cho thể thao. Anh thường xuyên chơi pickleball và không ít lần tham gia các giải đấu nghiệp dư dành cho giới văn nghệ sĩ.

Bùi Nguyễn Trung Quân thường được biết đến với nghệ danh Trung Quân Idol sinh năm 1989. Anh nổi tiếng thông qua chương trình Vietnam Idol, sau đó phát triển sự nghiệp với các bản hit như Gọi mưa, Trót yêu…