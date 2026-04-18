Trúc Diễm ở tuổi 39

Hiện tại, Trúc Diễm dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè. Cô vừa tới xem lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella 2026.

Mới đây, Trúc Diễm chia sẻ loạt ảnh của cô tại lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella 2026 diễn ra tại Empire Polo Club, Indio, California, Mỹ.

Nàng hậu mặc trang phục trẻ trung với áo 2 dây ren kết hợp chân váy hồng và boots cao cổ. Ngoại hình của Trúc Diễm được khen trẻ trung hơn so với độ tuổi. Cô thích thú theo dõi các phần trình diễn sôi động ở lễ hội âm nhạc nổi tiếng này.

Hình ảnh Trúc Diễm ở lễ hội âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 39, Trúc Diễm tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến nghỉ dưỡng, gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng cô tham gia một số sự kiện tại Mỹ. Hồi đầu năm, cô trở về Việt Nam thăm gia đình dịp Tết. Nàng hậu còn cùng người thân du lịch một số địa điểm như Ninh Bình, Hạ Long…

Trúc Diễm từng giành danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Năm 2007, cô tham dự Hoa hậu Trái Đất 2007 và giành giải phụ Người đẹp Thời trang.

Giữa năm 2021, người đẹp sang Mỹ định cư. Tại đây, cô vừa theo đuổi việc học, vừa tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời làm MC cho một đài truyền hình. Trúc Diễm từng trải qua giai đoạn điều trị bệnh tuyến giáp. Dù đối mặt với vấn đề sức khỏe, cô luôn duy trì tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực.

Cuối năm 2021, người đẹp sinh năm 1987 xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm gắn bó, chính thức khép lại cuộc hôn nhân từng nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Những năm gần đây, cô thường không chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân.