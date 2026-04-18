Biểu tượng gợi cảm Hàn Quốc gây chú ý

Kim Hye Soo đăng tải loạt ảnh mới và lập tức gây chú ý. Ngoại hình của cô được nhận xét khác lạ so với trước đây.

Ngày 18/4, tờ MK Sports đưa tin về Kim Hye Soo với tiêu đề: “Ngay cả ‘biểu tượng của sự quyến rũ’ Kim Hye Soo cũng trở nên gầy hơn, vóc dáng ‘gây sốc’”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, mới đây, Kim Hye Soo chia sẻ loạt ảnh mới lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô xuất hiện với phong cách gọn gàng, thanh lịch, kết hợp sơ mi trắng với quần đen. Loạt ảnh cho thấy diện mạo khác của nữ diễn viên, so với phong cách quyến rũ thường thấy.

Tuy nhiên, theo MK Sports, không ít khán giả bày tỏ sự lo ngại sau khi xem loạt ảnh. Họ cho rằng Kim Hye Soo đã giảm cân quá nhiều dẫn đến gầy gò, thiếu sức sống so với trước đây. Một số khán giả thậm chí nhận xét nữ diễn viên khác lạ, khó nhận ra trong loạt hình.

Hình ảnh mới của Kim Hye Soo. Ảnh: @hs_kim_95.

“Không phải cô ấy hơi gầy rồi sao”, “Vóc dáng của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn”, MK Sports trích đăng bình luận của khán giả.

Kim Hye Soo bước chân vào ngành giải trí năm 1986 và lập tức trở thành ngôi sao. Cô giành được giải thưởng đầu tiên là Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang năm 1987. Kể từ đó, cô là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Nữ diễn viên gắn liền với hình tượng gợi cảm, táo bạo, thậm chí được mệnh danh “biểu tượng của sự quyến rũ”.

Bên cạnh đó, bộ phim Signal 2 có sự tham gia của Kim Hye Soo mới đây bị hủy bỏ lịch phát sóng.

Một quan chức của tvN nói với MK Sports vào 17/4: “Chưa có gì được xác nhận về lịch phát sóng của Signal 2. Bộ phim sẽ được phát sóng nhưng thời gian cụ thể chưa được quyết định”.

Signal 2 là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình ăn khách cùng tên, lên sóng năm 2016. Tác phẩm rất được mong chờ khi quy tụ lại dàn diễn viên nổi tiếng, gồm Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Cho Jin Woong. Quá trình quay phim đã hoàn tất giai đoạn tiền sản xuất. Phim dự kiến được phát sóng năm nay như một tác phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN.