Trang Pháp sau khi thua sốc

Trang Pháp chỉ giành hạng 22 sau công diễn đầu tiên của Đạp gió. Kết quả này gây tiếc nuối vì cô đã có tiết mục ấn tượng.

Trong tập mới nhất của Đạp gió lên sóng ngày 17/4, thứ hạng của Trang Pháp và các nghệ sĩ sau công diễn đầu tiên được công bố. Nữ ca sĩ nhận 818 điểm và đứng hạng 22 trong số 31 nghệ sĩ tham gia chương trình. So với vòng solo trước đó, Trang Pháp tụt 2 hạng. Kết quả này đang khiến fan của nữ ca sĩ lo lắng.

Trong khi đó, Lý Tiểu Nhiễm tuy gây tranh cãi về giọng hát đã nhận 926 điểm và vươn lên thứ hạng cao nhất. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trương Nguyệt, Vương Mông, Ô Lan Đồ Nhã, Tăng Bái Từ…

Ở công diễn đầu tiên, Trang Pháp cùng các đồng đội lựa chọn ca khúc Nghệ thuật gia vĩ đại (bản gốc của Thái Y Lâm). Đây là ca khúc có phần lời dài, tiết tấu nhanh, đòi hỏi kỹ thuật cao cả về thanh nhạc lẫn khả năng xử lý sân khấu. Không chỉ tập trung vào giọng hát, đội của Trang Pháp còn đầu tư mạnh vào phần trình diễn với các chi tiết như treo người trên cao hay thay trang phục trực tiếp trên sân khấu, tạo nên tổng thể mãn nhãn, giàu tính giải trí. Trong điều kiện thời gian luyện tập gấp rút cùng rào cản ngôn ngữ, việc hoàn thành trọn vẹn tiết mục được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, khi đối đầu với team của Đường Nghệ Hân và Lý Tiểu Nhiễm - những gương mặt có độ nhận diện cao, đội Trang Pháp thua cuộc. Theo luật chơi, cô buộc phải bước vào vòng đấu 1:1 với Tiêu Tường. Ở phần thi này, nữ ca sĩ tiếp tục thử thách bản thân với ca khúc Là anh. Đây là một bài hát tiếng Trung có phần lời dài và phức tạp.

Kết quả chung cuộc, đội của Tiêu Tường giành chiến thắng với 472 điểm, trong khi đội Trang Pháp đạt 437 điểm. Do đó, một thành viên của team Trang Pháp bị loại.

Dù không giành chiến thắng, Trang Pháp vẫn ghi điểm với ban giám khảo và khán giả Trung Quốc. Cô nhận được nhiều lời khen về khả năng làm chủ sân khấu cũng như nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, thậm chí lọt top 10 tìm kiếm nổi bật trên Weibo với từ khóa “Trang Pháp hát tiếng Trung tốt”.