Cục Nghệ thuật Biểu diễn chấn chỉnh hành vi hát nhép

Trong họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - thông báo đã gửi Công văn số 745 tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Nội dung công văn nhằm chấn chỉnh tình trạng hát nhép.
Theo công văn, việc sử dụng âm thanh từ bản ghi âm, thay cho biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (hay còn gọi là hát nhép) có dấu hiệu lừa dối khán giả, xâm phạm quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng là một trong những hành vi cần xem xét.
Vấn đề lạm dụng hát nhép, hát đè được quan trong trong dư luận và giới âm nhạc suốt những ngày qua. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cách đây không lâu cũng có văn bản về việc siết chặt kỷ cương trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Sở yêu cầu các đơn vị tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, từ khâu tổ chức đến quá trình biểu diễn trên sân khấu. Điểm đáng chú ý là hành vi sử dụng bản ghi âm thay cho giọng hát trực tiếp - thường được gọi là hát nhép - bị nghiêm cấm trên địa bàn thành phố.
Theo chuyên gia trong giới nghệ thuật, đây là động thái cần thiết và hợp lý để chấn chỉnh hoạt động biểu diễn.
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ: “Tôi nhìn nhận quy định có tác động tích cực và nâng cao chất lượng cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Về phía các ca sĩ, chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm cao hơn trong mỗi lần xuất hiện và khi biểu diễn nghệ thuật trước công chúng”.
Công thức kiếm tiền của Taylor Swift
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.