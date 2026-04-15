Cục Nghệ thuật Biểu diễn chấn chỉnh hành vi hát nhép

Trong họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - thông báo đã gửi Công văn số 745 tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Nội dung công văn nhằm chấn chỉnh tình trạng hát nhép.

Theo công văn, việc sử dụng âm thanh từ bản ghi âm, thay cho biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (hay còn gọi là hát nhép) có dấu hiệu lừa dối khán giả, xâm phạm quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng là một trong những hành vi cần xem xét.

Vấn đề lạm dụng hát nhép, hát đè được quan trong trong dư luận và giới âm nhạc suốt những ngày qua. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cách đây không lâu cũng có văn bản về việc siết chặt kỷ cương trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Sở yêu cầu các đơn vị tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, từ khâu tổ chức đến quá trình biểu diễn trên sân khấu. Điểm đáng chú ý là hành vi sử dụng bản ghi âm thay cho giọng hát trực tiếp - thường được gọi là hát nhép - bị nghiêm cấm trên địa bàn thành phố.

Theo chuyên gia trong giới nghệ thuật, đây là động thái cần thiết và hợp lý để chấn chỉnh hoạt động biểu diễn.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ: “Tôi nhìn nhận quy định có tác động tích cực và nâng cao chất lượng cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Về phía các ca sĩ, chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm cao hơn trong mỗi lần xuất hiện và khi biểu diễn nghệ thuật trước công chúng”.