Diễn viên Giang Đồ qua đời

Giang Đồ qua đời vì nhồi máu cơ tim. Trong suốt sự nghiệp, ông luôn được đánh giá cao về diễn xuất.

Stheadline đưa tin diễn viên kỳ cựu được đài ATV ca ngợi là "diễn viên phụ huyền thoại" qua đời ngày 15/4 vì nhồi máu cơ tim. Ông ra đi ở tuổi 89. Một đồng nghiệp xác nhận tin buồn: "Giang Đồ đã ra đi. Ông ấy đã qua đời vì nhồi máu cơ tim sáng nay, lúc khoảng 7h".

Sự ra đi của Giang Đồ gây sốc cho nhiều người hâm mộ và bạn bè trong ngành giải trí. Ông vừa xuất hiện trước công chúng vào tháng 2. Thời điểm đó, nam diễn viên tham gia buổi tiệc trà mùa xuân dành cho các thành viên của Hội Nghệ sĩ Biểu diễn Hong Kong và trông rất khỏe mạnh. Trong bức ảnh chụp chung các nghệ sĩ ở sự kiện, Giang Đồ trông tràn đầy sức sống, da hồng hào, Stheadline viết.

Diễn viên Giang Đồ trước khi qua đời. Ảnh: Stheadline.

Giang Đồ từng tiết lộ ông bị suy giảm thính lực và cần đeo máy trợ thính. Những năm gần đây, nam diễn viên gần như rút khỏi ngành giải trí, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Vai diễn cuối cùng của Giang Đồ trên màn ảnh là trong bộ phim Suk Suk năm 2019. Mặc dù vai diễn nhỏ, ông đã thể hiện sống động sự bất lực và cô đơn của nhân vật khi công khai giới tính. Nhân vật này chịu cảnh sống một mình trong những năm tháng cuối đời.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi khả năng diễn xuất đầy thuyết phục của ông trong phim. Truyền thông nhận định ông có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và cho rằng đó là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp diễn xuất của cố diễn viên.