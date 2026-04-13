Con trai Lâm Chí Dĩnh cao 1,8 m

Ngày 13/4, tờ China đưa tin diện mạo Kimi - con trai của Lâm Chí Dĩnh - gây chú ý. Theo truyền thông Trung Quốc, ảnh chụp toàn khuôn mặt của Kimi đã vô tình rò rỉ qua trang web chính thức của trường. Trong ảnh, con trai Lâm Chí Dĩnh mặc đồng phục đội cầu lông và tham gia cuộc thi giữa các trường.
Trước đó, khi đăng ảnh con lên mạng xã hội, cha mẹ của Kimi thường giấu kín mặt. Bởi thế, diện mạo của con trai Lâm Chí Dĩnh đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Diện mạo con trai Lâm Chí Dĩnh gây chú ý. Ảnh: Sohu.
Theo China, Kimi cao hơn 1,8 m với vóc dáng mảnh khảnh. Đứng trên sân cầu lông, khuôn mặt cậu tự tin, toát lên vẻ tươi tắn và điển trai. Cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài của Kimi. Từ cậu bé nhút nhát khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?, Kimi giờ đây cao lớn và điển trai.
Theo cộng đồng mạng, Kimi có đường nét thanh tú, mềm mại trên khuôn mặt, thừa hưởng khí chất dịu dàng và thanh lịch của mẹ.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Lâm Chí Dĩnh tiết lộ chiều cao mục tiêu của Kimi là 1,83 m và để đạt được mục tiêu này, cậu bé chơi bóng rổ, cầu lông. Việc tập luyện lâu dài và thường xuyên đã giúp cậu có vóc dáng cao ráo cùng tinh thần vui vẻ.
Lâm Chí Dĩnh và vợ luôn rất bảo vệ sự riêng tư của 3 con. Ngay cả khi đăng ảnh lên mạng xã hội, cặp sao cũng chỉ chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng của các con.
Ngoại trừ lần xuất hiện trên chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? khi còn nhỏ, Kimi hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng. Gần đây, khi tham gia một sự kiện âm nhạc, cậu bé cũng đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt.
