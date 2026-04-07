Trang Pháp khi đối đầu loạt ngôi sao Trung Quốc

Sau vòng đầu tiên của Đạp gió, Trang Pháp nhận phản hồi tích cực từ truyền thông lẫn khán giả Trung Quốc. Tuy nhiên, chương trình này đang vướng nhiều tranh cãi về tính công bằng.

Sự xuất hiện của Trang Pháp tại Đạp gió đang thu hút sự chú ý từ khán giả và truyền thông Trung Quốc. Trong tập phát sóng tối 3/4, nữ ca sĩ mang đến tiết mục solo đầu tiên và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Khởi đầu của Trang Pháp

Phần trình diễn kéo dài khoảng 90 giây được nữ ca sĩ xây dựng theo dạng mashup, kết hợp nhiều ca khúc với tiết tấu thay đổi liên tục. Tổng thể tiết mục bị nhận xét là thiếu sự liền mạch, hơi tham lam, rối rắm và khó theo dõi vì chuyển đoạn quá nhanh.

Tuy nhiên, những hạn chế về cấu trúc bài nhạc không làm lu mờ thế mạnh giọng hát và trình diễn của Trang Pháp. Nữ ca sĩ ghi điểm với giọng hát live ổn định, khả năng làm chủ sân khấu cùng loạt kỹ năng như chơi nhạc cụ và múa cột.

Giọng hát live vững vàng, khỏe khoắn ngay cả khi múa cột, treo ngược người của nữ ca sĩ gây kinh ngạc, tờ Sina nhận xét. Đáng chú ý, cô sử dụng linh hoạt 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Anh, Trung và Tây Ban Nha trong cùng một tiết mục. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư hết mình của nữ ca sĩ khi bước ra sân chơi quốc tế.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, tên của Trang Pháp xuất hiện trên bảng tìm kiếm nổi bật của Weibo. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm đáng kể từ công chúng bản địa. Đây được xem là tín hiệu tích cực với một nghệ sĩ nước ngoài còn hạn chế về độ nhận diện tại thị trường Trung Quốc.

Hình ảnh Trang Pháp tại Đạp gió năm nay. Ảnh: FBNV.

Về kết quả, Trang Pháp giành 382 điểm và vượt qua đối thủ Vương Mông trong lượt đối đầu trực tiếp. Nhờ đó, cô trở thành một trong những trưởng nhóm của vòng thi tiếp theo. Thứ hạng tổng của Trang Pháp chưa nổi bật trong số 33 nghệ sĩ bởi là cô người nước ngoài, độ nhận diện tại Trung Quốc khiêm tốn.

Tuy nhiên, thành tích này vẫn được đánh giá khả quan, nhất là khi cô phải cạnh tranh trong môi trường nhiều tên tuổi nổi tiếng Trung Quốc như Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Di, Hám Thanh Tử…

Khởi đầu của Trang Pháp tại Đạp gió cho thấy chiến lược rõ ràng: Chấp nhận thử nghiệm để tạo dấu ấn. Trong một cuộc thi đề cao cá tính và khả năng bứt phá, lựa chọn này phần nào giúp cô ghi tên mình vào danh sách những thí sinh triển vọng, đáng theo dõi ở chặng đường phía trước.

Thậm chí, sau tiết mục trình diễn, nhiều trang tin tức có bài viết giới thiệu về nữ ca sĩ Việt Nam. Tờ Sina viết: “Khi nữ ca sĩ Việt Nam Trang Pháp xuất hiện trên sân khấu đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc Đạp gió với tư cách quán quân của phiên bản Việt Nam Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, màn trình diễn kết hợp giữa piano, hát, múa cột và tiếng Hoa của cô đã lập tức tạo ra những cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng.

Nữ ca sĩ chuyển đổi liền mạch giữa chơi piano và hát bằng nhiều thứ tiếng, múa cột rồi lộn ngược chỉ trong vòng một phút rưỡi với khả năng kiểm soát hơi thở ổn định mà không cần chỉnh sửa giọng hát”.

Sina nhận định về Trang Pháp: “Chương trình năm nay áp dụng hệ thống thi đấu phát sóng trực tiếp, không chỉnh sửa giọng hát. Cô ấy đã thiết lập một chuẩn mực chuyên nghiệp mới bằng cách kết hợp các kỹ năng thanh nhạc bài bản (như khả năng ứng biến đa ngôn ngữ) với vũ đạo”.

Sina thậm chí nhận định tiết mục của Trang Pháp là hoạt động tiên phong trong hội nhập văn hóa.

“Chiến thắng của Trang Pháp với danh hiệu quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Việt Nam là kết quả của cả tài năng và việc biết nắm bắt cơ hội. Hành trình của cô trên sân khấu Trung Quốc là minh chứng cho sự am hiểu văn hóa, sử dụng âm nhạc như một phương tiện kết nối”, Sina kết luận.

Tranh cãi ở Đạp gió

Vẫn nhận được sự quan tâm sau 7 mùa lên sóng, Đạp gió đang phủ sóng nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc lẫn các phương tiện truyền thông dù mới phát sóng vòng đầu tiên. Tuy nhiên, theo Sina, chương trình đang gây tranh cãi về tính công bằng.

Sina viết việc giám khảo Ni Ping liên tục chia phiếu bầu và ê-kíp sản xuất thay đổi luật chơi vào phút chót đã ảnh hưởng tới tính công bằng giữa các thí sinh.

Cụ thể, trong vòng đầu tiên, mỗi giám khảo có 10 điểm để bỏ phiếu cho mỗi cặp đấu. Kết quả dựa trên điểm bình chọn của giám khảo và khán giả.

Ở lượt đấu giữa Đại Tư và Ôn Tranh Vanh, Ni Ping đã cho 2 thí sinh số điểm bằng nhau là 5. Một số giám khảo khác cũng làm theo chiến thuật của Ni Ping. Dẫn đến Đại Tư trình diễn tốt hơn nhưng vẫn thua cuộc với 324 phiếu. Trong khi đó, Ôn Tranh Vanh mắc nhiều lỗi lại giành chiến thắng với 433 phiếu. Kết quả này gây tranh cãi dữ dội. Khán giả chỉ trích các giám khảo "bỏ phiếu dựa trên mối quan hệ cá nhân hơn là khả năng".

Giám khảo của Đạp gió bị tố thiên vị những nghệ sĩ có thâm niên hoặc mối quan hệ tốt. Chưa kể, cổng bình chọn của khán giả đóng quá nhanh khiến nhiều người xem chưa kịp bỏ phiếu cho nghệ sĩ họ yêu thích.

Ngoài ra, Sina chỉ ra, các nghệ sĩ có ngoại hình nổi trội trong chương trình thường có lợi thế hơn hẳn dù họ có thể trình diễn chưa tốt. Đây cũng là một vấn đề gây tranh cãi trong suốt nhiều mùa của Đạp gió.

Đại Tư và Hà Tuyên Lâm có phần trình diễn tốt nhưng điểm số khá thấp. Ảnh: Sohu.

“Đại Tư đã luyện tập ca hát, nhảy múa suốt 4 năm và Hà Tuyên Lâm - trình diễn một bài hát có độ khó cao - đứng trước nguy cơ bị loại vì lượng phiếu bầu thấp. Trong khi đó, Hoàng Xán Xán quên lời bài hát và mắc lỗi lại giành chiến thắng nhờ có ngoại hình thu hút được khán giả. Việc này phơi bày vấn đề kinh niên của ngành giải trí. Đó là những nghệ sĩ có vẻ ngoài hợp thị hiếu khán giả thường áp đảo".

Khán giả đang kêu gọi ê-kíp sản xuất công khai chi tiết số phiếu bầu và công thức tính trọng số. Họ cũng yêu cầu các giám khảo tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, không chấm điểm dựa trên mối quan hệ cá nhân.

“Khi việc chia phiếu bầu và thay đổi luật vào phút chót trở thành chuyện thường tình, các thí sinh của Đạp gió 2026 giờ đây bị đối xử thiếu công bằng. Nếu đội ngũ sản xuất tiếp tục cho phép điều này diễn ra, phiếu bầu không minh bạch, sự nỗ lực của các thí sinh cuối cùng sẽ đổ sông đổ bể. Cuộc cạnh tranh đầy nhiệt huyết mà khán giả mong đợi sẽ trượt xuống vực thẳm của sự công bằng giả tạo", Sina viết.