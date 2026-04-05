Nam rapper biến mất suốt 6 năm

Atstar1 đưa tin mọi sự chú ý của truyền thông và công chúng Hàn Quốc đang đổ dồn vào One (tên thật Jung Jae Won) vì rapper đã không hoạt động suốt từ năm 2020 đến nay.
Mới đây, một bài đăng hỏi về tình hình hiện tại của One được đăng tải lên cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc. Ở phần bình luận, rất nhiều tài khoản mạng bày tỏ sự bất ngờ khi rapper này đã biến mất bí ẩn suốt 6 năm qua. Đáng nói, sự việc thu hút sự quan tâm, tò mò của không chỉ người hâm mộ từ Hàn Quốc mà cả nước ngoài.
Rapper gây thắc mắc khi không xuất hiện 6 năm qua. Ảnh: Top Star News.
One sinh năm 1994, ra mắt năm 2015 với tư cách thành viên của nhóm 1PUNCH. One nhanh chóng nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, thư sinh, không giống vẻ ngoài bụi bặm, hầm hố thường thấy ở các rapper. Anh nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình Show Me the Money 4.
One sau đó ký hợp đồng với YG Entertainment, rồi tiếp thử sức với chương trình Show Me the Money 5. Sau đó, 1PUNCH tan rã, One phát triển sự nghiệp solo. Năm 2016, có thông tin anh sẽ gia nhập nhóm Winner sau khi thành viên Nam Tae Hyun rời đi. Tuy nhiên, thông tin này không thành sự thật.
Nhờ vẻ ngoài điển trai, One cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sau khi chia tay YG Entertainment vào năm 2019 và thành lập công ty riêng, One xuất hiện trong bộ phim Goodbye Summer. Anh cũng tham gia một số bộ phim truyền hình như Her Private Life, Arthdal Chronicles, Ghost Bros…
Tuy nhiên, kể từ 2020, One bất ngờ vắng bóng mà không có thêm hoạt động nào. Bài đăng cuối cùng trên trang Instagram chính thức của rapper này cũng từ 2018. Nhiều khán giả đang thắc mắc lý do One im ắng suốt thời gian qua dù có sự nghiệp giải trí khá khởi sắc.
