Trang Pháp gây lo lắng

Trang Pháp bị ốm nhiều ngày qua. Cộng thêm lịch trình bận rộn, ảnh hưởng sức khỏe nên nữ ca sĩ phải tới bệnh viện tại Trung Quốc khám bệnh.

Mới đây, hình ảnh Trang Pháp tại bệnh viện ở Trung Quốc được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội khiến fan của nữ ca sĩ lo lắng. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của nữ ca sĩ cho biết Trang Pháp bị ốm từ trước khi bay sang Trung Quốc ghi hình Đạp gió. Tuy nhiên, do lịch trình công việc quá bận rộn nên cô chưa thể thăm khám.

Do đó, khi tới Trung Quốc, nữ ca sĩ vào viện kiểm tra và được kê đơn thuốc. Trang Pháp không phải nằm viện qua đêm mà được trở về ngay trong ngày.

Trang Pháp gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: FBNV.

Trang Pháp đang ở Trung Quốc để ghi hình các vòng thi của chương trình Đạp gió. Tiết mục solo trong vòng đầu tiên của nữ ca sĩ lên sóng tối 3/4 nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ khán giả Trung Quốc.

Trong thời lượng khoảng 1 phút 30 giây, nữ ca sĩ mashup nhiều ca khúc, trong đó có Moonlight của nhóm Lunas dẫn đến tiết mục khá rối rắm, hỗn độn. Tiết tấu bài nhạc thay đổi liên tục nên tổng thể phần trình diễn càng lộn xộn.

Đổi lại Trang Pháp được khen ngợi về kỹ năng trình diễn. Cô khoe được giọng live khỏe khoắn với kỹ năng chơi đàn, múa cột. Đặc biệt, Trang Pháp thể hiện bằng 4 thứ tiếng khác nhau, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và Tây Ban Nha. Ngay sau phần trình diễn, Trang Pháp lọt hotsearch trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Nhờ phần trình diễn trên, Trang Pháp nhận 382 điểm và giành chiến thắng trước người thách đấu cô là Vương Mông.

Trang Pháp là ca sĩ Việt Nam thứ 3 sau Chi Pu, Suni Hạ Linh tham gia Đạp gió tại Trung Quốc. Giải thích cho việc đã có chỗ đứng ở Vpop nhưng vẫn tranh tài tại Trung Quốc, nữ ca sĩ chia sẻ cô muốn học hỏi.

“Bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học. Bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ để đến với những điều mới hơn. Thứ 2, Trang hiểu những hoài nghi luôn hiện hữu. Nhưng thay vì lùi bước, Trang chọn biến những điều đó thành động lực. Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào”, Trang Pháp chia sẻ.