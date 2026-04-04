Động thái gây chú ý của G-Dragon

G-Dragon và Taeyang đăng bài ủng hộ T.O.P. Động thái của 2 thành viên Big Bang đang gây chú ý.

Ngày 4/4, tờ Sports Donga đưa tin G-Dragon và Taeyang - 2 thành viên của Big Bang - có động thái ủng hộ album mới của T.O.P. Cụ thể, G-Dragon đăng tải một hình ảnh lên mạng xã hội nhưng không kèm theo bất kỳ chú thích nào. Bức ảnh chụp bìa album của T.O.P cùng với dòng chữ "Another Dimension Out Now" (Một chiều không gian khác đã ra mắt).

T.O.P vừa phát hành album mới. Ảnh: Sports Donga.

Trong khi đó, Taeyang cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho đồng đội cũ bằng cách đăng tải ảnh bìa album. Bài đăng của các thành viên Big Bang lập tức thu hút sự chú ý.

T.O.P phát hành album Another Dimension trên nhiều trang nhạc trực tuyến Hàn Quốc lúc 16h ngày 3/4. Đây là album đầu tiên của nam rapper sau khoảng 13 năm kể từ Doom Dada. Sản phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của anh trong lĩnh vực âm nhạc kể từ khi tạm dừng hoạt động vì bê bối.

Album gồm 11 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, một số bài hát được cho là ẩn ý khoảng thời gian nam rapper hoạt động cùng Big Bang cũng như quãng thời gian sóng gió vì bê bối sử dụng ma túy.

Trong bài hát Ovaya, T.O.P dường như hồi tưởng lại giai đoạn đầu sự nghiệp. Anh nhắc đến “5 người” - đội hình ban đầu của Big Bang.

“Suốt cả cuộc đời, tôi vẫn nhớ rõ mồn một, tôi lại lau đi những giọt nước mắt / Ánh sáng vàng rực rỡ mà em đã tỏa ra - 5 chúng ta đã hạnh phúc hơn khi ấy / Tôi chôn vùi giấc mơ nặng trĩu vô tận ấy trong lòng / Tôi sẽ tô điểm nó đẹp hơn, tôi đã hoàn thành rồi”, là một phần lời bài hát.

Tuy nhiên, ở ca khúc khác là Studio54, T.O.P được cho là ngầm chỉ trích Seungri. Cụ thể, bài hát có phần lời: "Mặt trời bẩn thỉu, mặt trời bẩn thỉu, chúng vừa hủy hoại tâm hồn tôi". Câu hát này khiến khán giả liên tưởng tới bê bối Burning Sun của Seungri.