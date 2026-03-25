'Ma nữ Thái Lan' Mai Davika giữa lúc bị công kích

Nữ diễn viên Thái Lan Mai Davika gây chú ý khi quyết định khóa tài khoản cá nhân trên nền tảng X sau thời gian liên tục đối diện tranh luận, tờ Mgronline đưa tin. Quyết định này được nữ diễn viên đưa ra giữa lúc cô trở thành tâm điểm bàn luận vì phát ngôn liên quan đến dự án phim girl love do chính cô tham gia sản xuất.

Nói về lý do đóng tài khoản cá nhân, Mai Davika cho biết cô cần một khoảng lặng để cân bằng tinh thần sau thời gian sử dụng mạng xã hội với tần suất cao. Theo nữ diễn viên, việc cô tương tác liên tục trên mạng xã hội đã khiến cảm xúc cá nhân bị cuốn vào nhiều luồng ý kiến trái chiều, dẫn đến những áp lực không nhỏ. Cô thừa nhận từng xem mạng xã hội như nơi có thể trò chuyện trực tiếp với khán giả hoặc phản hồi thông tin chưa chính xác, bày tỏ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, việc liên tục đối mặt với ý kiến trái chiều trên mạng xã hội khiến cô cảm thấy mệt mỏi, đau khổ.

“Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi nghiện mạng xã hội. Mạng xã hội có 2 mặt, ai cũng biết điều đó. Do đó, điều quan trọng là ai có thể kiểm soát được nó, còn tôi không thể kiểm soát chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng hay nhân vật của công chúng”, Mai Davika chia sẻ.

Tranh cãi bắt đầu từ việc Mai Davika trả lời người hâm mộ về phần 2 của dự án ClaireBell. Cụ thể, một tài khoản hỏi nữ diễn viên có làm phần tiếp theo cho bộ phim kể trên không. Mai Davika phản hồi: "Dự án trước còn chưa thu hồi được vốn đầu tư. Vậy mà các bạn đã muốn tôi làm dự án mới rồi sao. Các bạn muốn tôi tự bỏ tiền ra đầu tư à?". Câu trả lời trên nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phát ngôn của nữ diễn viên thiếu tinh tế và dễ gây hiểu lầm.

Sinh năm 1992, Mai Davika là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi tại Việt Nam qua bộ phim điện ảnh Pee Mak đóng cùng Mario Maurer. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất. Cuối năm 2025, cô tổ chức hôn lễ với Ter Chantavit Dhanasevi sau nhiều năm gắn bó. Bạn đời của ngôi sao sinh năm 1992 là diễn viên, biên kịch quyền lực của điện ảnh Thái Lan. Anh từng góp phần tạo nên thành công của nhiều dự án phòng vé.

Đời thường, Mai Davika có phong cách thời trang táo bạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô liên tục gây lo lắng khi lộ diện với vóc dáng được cho là gầy gò. Sau đó, Mai Davika cho biết cô giảm cân để phục vụ vai diễn mới. Hiện tại, nữ diễn viên đã trở lại chế độ ăn uống bình thường.

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.