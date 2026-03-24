Nữ ca sĩ 'lột xác' táo bạo

  • Thứ ba, 24/3/2026 19:53 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Trong đêm nhạc mới đây, Shuhua gây bàn tán khi xuất hiện cùng phong cách gợi cảm.

Nữ ca sĩ Shuhua đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện với tạo hình gợi cảm trong sự kiện âm nhạc mới đây. Thành viên nhóm (G)I-DLE lựa chọn trang phục tông đen với điểm nhấn là áo khoác ngắn phối cùng nội y và quần dài. Khi thực hiện vũ đạo, em út (G)I-DLE không ngại khoe vóc dáng.

Trước đây cô thường gắn với phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Với lần xuất hiện này, nữ ca sĩ theo đuổi phong cách trưởng thành, táo bạo hơn. Mái tóc buông tự nhiên cùng sự tiết chế phụ kiện giúp tổng thể trang phục của nữ ca sĩ thêm bắt mắt, không bị rườm rà.

Hình ảnh gợi cảm của nữ ca sĩ. Ảnh: Fansite.

Ngay sau buổi diễn, nhiều video ghi lại phần trình diễn của Shuhua được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng cô đang ngày càng tự tin hơn khi thử nghiệm những phong cách thời trang mới.

(G)I-DLE được Cube Entertainment thành lập năm 2018. Nhóm hiện có 5 thành viên: Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi và Shuhua. Ban đầu (G)I-DLE gồm 6 thành viên nhưng tới 8/2021, Soojin rời nhóm vì vướng cáo buộc bạo lực học đường. Nhóm có nhiều bài hát nổi tiếng như Tomboy, Queencard, Nxde… Tuy nhiên, nhóm nhiều lần gây tranh cãi bởi lời hài hát hoặc trang phục, vũ đạo được cho là quá sexy.

Trong khi đó, Shuhua cũng nhiều lần bị chê bất tài, hát nhảy kém. Sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng Shuhua lại bị đặt dấu hỏi về tài năng. Nữ idol thường mắc lỗi sân khấu, giọng hát yếu... Cũng bởi giọng hát và phát âm kém, Shuhua thường chỉ hát vài giây hoặc những đoạn không rõ lời, vô nghĩa trong các bài hát của (G)I-DLE. Nữ ca sĩ còn có những phát ngôn gây tranh cãi.

Minh Hạo

ca sĩ Shuhua (G)I-DLE

