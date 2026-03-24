Jennie bị chỉ trích

Jennie hát live ca khúc "Dracula" nhưng bị chê bai vì liên tục chênh phô, lạc giọng. Nữ ca sĩ gây đang vướng phải những ý kiến trái chiều.

Ngày 22/3, Jennie biểu diễn tại sân khấu Complex Live của Hong Kong. Nữ ca sĩ trình diễn 10 bài hát, bao gồm Dracula. Đây là ca khúc của Tame Impala có sự góp giọng của Jennie, được phát hành cách đây không lâu.

Màn trình diễn được công chúng mong đợi suốt thời gian qua. Do đó, sau sự kiện, video ghi lại tiết mục của Jennie lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, phần thể hiện của Jennie gây tranh luận. Lý do là từ giữa bài hát, nữ thần tượng bị lạc giọng. Cô hát với chất giọng run rẩy, yếu ớt.

Thành viên BlackPink đã nhận phải nhiều lời chỉ trích gay gắt vì màn trình diễn này. Thậm chí một số khán giả còn đặt câu hỏi liệu Jennie có xứng đáng với danh xưng nghệ sĩ hay không.

“Chỉ trong vòng 10 giây đã có 2 lần giọng bị vỡ và hát sai nốt. Ngay cả người không phải giáo viên thanh nhạc cũng dễ dàng nhận ra, nhưng người hâm mộ của cô ấy vẫn sẽ tiếp tục khen ngợi”, “Cô ấy lạc giọng ngay cả khi thể hiện một ca khúc dễ”, “Cô ấy không thể hát. Tại sao người phụ nữ này có fan. Tôi thật sự không thể hiểu nổi”, cộng đồng mạng bình luận.

Là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc nhưng Jennie và các thành viên BlackPink không ít lần gây tranh cãi về kỹ năng trình diễn. Nhiều lần, nữ thần tượng này bị chê nhảy hời hợt, kém nhiệt huyết trên sân khấu.

Vừa qua, Jennie cùng nhóm nhạc BlackPink phát hành EP mới mang tên Deadline và MV chủ đề Go. Sản phẩm này gây chia rẽ trong giới chuyên môn. Tạp chí Rolling Stone hết lời khen ngợi sản phẩm âm nhạc này. Tạp chí tuyên bố trong bài đánh giá có tiêu đề "BlackPink trở lại phong độ đỉnh cao với Deadline" rằng nhóm "pha trộn giữa sự mạnh mẽ và quyến rũ theo phong cách riêng không thể nhầm lẫn của họ".

Trong khi đó, Pitchfork đã đưa ra lời phê bình gay gắt. Trang này chấm điểm Deadline 5,7 trên 10 và chỉ trích album là "quá sơ sài, chỉ lặp lại những phong cách đã lỗi thời".