Á hậu Hong Kong bán nhà sau khi chia tay bạn trai tỷ phú

Quách Gia Văn được tỷ phú Lý Trạch Giai tặng căn penthouse trong thời gian 2 người yêu nhau. Mới đây, á hậu Hong Kong bán lỗ căn hộ này.

Mới đây, Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2015 Quách Gia Văn bán căn penthouse tại Cửu Long Đường (Hong Kong, Trung Quốc), tờ Yule 360 đưa tin. Căn nhà này là món quà tỷ phú Lý Trạch Giai dành tặng nàng hậu trong thời gian 2 người còn yêu nhau. Ban đầu, nó được mua với giá 130 triệu HKD. Căn nhà vừa được Quách Gia Văn bán đi với giá 78,4 triệu triệu HKD.

Quách Gia Văn và tỷ phú Lý Trạch Giai khi còn bên nhau. Ảnh: Mingpao.

Quách Gia Văn sinh năm 1992, được biết đến sau khi giam gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2015 và giành vị trí á hậu 2. Sau đó, cô ký hợp đồng với TVB, chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, cô thường xuyên xuất hiện trên các trang báo, mạng xã hội vì mối quan hệ tình cảm với tỷ phú Lý Trạch Giai.

Hai người thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng nhau và có những cử chỉ thân mật. Mãi đến 2017, khi Lý Trạch Giai mua căn hộ sang trọng ở Cửu Long Đường và sang tên cho Quách Gia Văn, mối quan hệ của họ mới được công khai. Từ đó trở đi, nữ diễn viên dần rút lui khỏi lĩnh vực phim, truyền hình. Cô tập trung hoàn toàn vào bạn trai và vun đắp cuộc sống chung của 2 người. Thời gian này, á hậu được bạn trai đưa đến các hoạt động từ thiện hoặc sự kiện của giới thượng lưu. Tuy nhiên, vài năm sau đó, 2 người đường ai nấy đi do Lý Trạch Giai phải lòng Lâm Tuyên Dư - á hậu Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2016.

Kể từ khi chia tay bạn trai tỷ phú, nàng hậu sống bình dân hơn. Cô livestream bán hàng để kiếm thu nhập. Thay vì dùng đồ hiệu sang chảnh như trước, Quách Gia Văn chia sẻ cô thích mua những món đồ bình dân.