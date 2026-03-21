Ca sĩ Thái Lan rải tiền cho người dân sau khi trúng số

Hai ca sĩ Thái Lan gây nên tình trạng hỗn loạn, chen lấn ở một ngôi chùa tại Udon Thani. Lý do là họ phát hàng trăm nghìn baht cho người dân.

Ngày 21/3, tờ Khaosod đưa tin 2 ca sĩ chuyên hát nhạc truyền thống của Thái Lan là Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang cùng nhau dựng tượng Phật tại một ngôi chùa sau khi trúng số độc đắc 2 triệu baht.

Sự việc diễn ra ngày 19/3 tại chùa Wat Pa Ban Mueang, huyện Mueang, tỉnh Udon Thani. Buổi lễ của 2 nghệ sĩ bao gồm nghi thức dâng lễ vật để đặt viên đá nền cho bức tượng Phật chính. Lượng lớn người hâm mộ đã tham dự sự kiện, dẫn đến tình trạng quả tải.

Hai ca sĩ trong buổi lễ. Ảnh: Dailynews.

Sự kiện có điểm nhấn là màn trình diễn ca hát cúng thần linh của ban tổ chức. Hoạt động này làm tăng thêm sự hào hứng cho người dân với những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt.

Tiếp đó, hoạt động gây chú ý nhất là khi 2 ca sĩ phát tiền cho người dân. Tổng số tiền cả 2 phát ra khoảng 100.000 baht với các tờ tiền mệnh giá 20 baht hoặc 100 baht. Trước đó, họ trúng gần 2 triệu baht trong nhiều lần quay số liên tiếp.

Việc phân phát số tiền lớn khiến nhiều người tranh nhau xếp hàng, nhảy lên và với tay ra để nhận tiền. Hoạt động này gây ra tình trạng chen lấn, hỗn loạn, suýt giẫm đạp lên nhau, Khaosod viết.

Đám đông chen lấn đề chờ được phát tiền. Ảnh: Dailynews.

Mae Kru Homhual Theprungruang tiết lộ buổi lễ xuất phát từ niềm tin của bà vào Phật giáo và trụ trì của ngôi chùa. Cả 2 quen biết nhiều năm, sau khi Mae Kru Homhual Theprungruang có cơ hội biểu diễn tại đây.

"Tôi rất bất ngờ. Tôi chưa bao giờ trúng số độc đắc như thế này trước đây. Tôi đã nhận được hàng triệu baht. Tôi dự định xây một tượng Phật để làm điểm tựa tâm linh cho dân làng và những người có đức tin. Đó là lý do chúng tôi tổ chức sự kiện hôm nay”, ca sĩ nói.