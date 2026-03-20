Nữ ca sĩ Nhật Bản lộ ảnh riêng tư

Sau khi vướng tranh cãi vì lộ ảnh riêng tư với fan nam, ca sĩ Nhật Bản Noa bị đuổi khỏi nhóm nhạc W.Double V.

Ngày 20/3, tờ Livedoor đưa tin nữ ca sĩ Nhật Bản Noa vừa bị chấm dứt hợp đồng sau khi vướng tranh cãi vì lộ ảnh thân mật với người hâm mộ nam.

Theo thông báo từ Mint Music ENTERTAINMENT ngày 19/3, công ty xác nhận Noa vi phạm quy định hoạt động của nhóm W.Double V khi chủ động giữ liên lạc riêng tư với một fan nam. Đây là hành động không được phép theo quy định của công ty.

Ca sĩ Nhật Bản bị đuổi khỏi nhóm. Ảnh: X.

Trước đó, ngày 18/3, tấm ảnh riêng tư giữa Noa và người hâm mộ lan truyền trên mạng xã hội X. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút chú ý và làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đang có quan hệ tình cảm với fan nam.

Trong thông cáo chính thức, phía quản lý không xác nhận mối quan hệ yêu đương giữa 2 người. Tuy nhiên, công ty thừa nhận, cả 2 có trò chuyện, kết nối riêng với nhau trong thời gian Noa tạm ngừng hoạt động với lý do sức khỏe. Theo giải thích từ công ty, nữ ca sĩ khi đó chịu áp lực tinh thần và đã tìm đến người hâm mộ này để xin lời khuyên cho vấn đề cá nhân.

Dù vậy, đơn vị quản lý nhấn mạnh hành động này vượt quá giới hạn cho phép trong mô hình hoạt động thần tượng. Với một nhóm nhạc thần tượng, công ty yêu cầu các thành viên có sự minh bạch.

“Dù xuất phát từ lý do nào, đây vẫn là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường thần tượng, vốn hoạt động dựa trên sự tin tưởng của người hâm mộ”, phía công ty nêu quan điểm. Do đó, sau khi họp nội bộ, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng với Noa.

Đơn vị này cũng thông báo sẽ rà soát lại quy trình tiếp xúc giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời bổ sung hệ thống hỗ trợ tâm lý cho các thành viên để hạn chế tình huống tương tự.

Sau thông báo từ công ty, Noa đăng lời xin lỗi trên tài khoản cá nhân. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân hành động thiếu suy nghĩ. Noa bày tỏ nỗi tiếc nuối vì để cảm xúc cá nhân dẫn đến hậu quả hiện tại.

W.Double V được thành lập 2017 dưới sự quản lý của Mint Music ENTERTAINMENT. Noa gia nhập đội hình vào 2024.