Cặp sao nổi nhất Thái Lan kết hôn sau 15 năm yêu

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tổ chức 3 lễ cưới tại Thái Lan, Na Uy. Hai ngôi sao dự kiến mời nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Ngày 20/3, tờ Mgronline đưa tin mẹ của nam diễn viên Nadech Kugimiya hé lộ thiệp cưới giữa con trai và bạn gái Yaya Urassaya. Theo thông tin trên tấm thiệp, lễ cưới của 2 ngôi sao Thái Lan diễn ra tại Khon Kae, Thái Lan vào 17/4. Buổi lễ bắt đầu lúc 8h.

"Tôi rất hạnh phúc cho niềm vui của các con. Họ là cặp đôi trên màn ảnh và ngoài đời cũng là một cặp tình nhân đã bên nhau nhau rất lâu. Tình yêu đích thực dành cho Nadech, Yaya và tôi sẽ yêu thương họ mãi mãi", mẹ của Nadech chia sẻ.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tổ chức đám cưới. Ảnh: Mgronline.

Lễ cưới của cặp sao được dự đoán có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng Thái Lan, điển hình 2 người bạn thân thiết với Yaya, Nadech là Mark Prin và Kimmy Kimberley.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây khoảng một tuần với tờ Vogue Thái Lan, Yaya được hỏi 3 người cô ngưỡng mộ nhất. Sau khi nhắc đến mẹ, nữ diễn viên kể tên bạn trai Nadech và cha cô.

Ngôi sao sinh năm 1993 tâm sự về bạn trai: “Anh ấy thân thiết với tôi nhất. Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt bụng và niềm đam mê anh ấy dành cho những người mình yêu thương là rất lớn. Tôi ấn tượng với anh ấy”.

Yaya cũng tiết lộ thêm cô và Nadech sẽ tổ chức 3 đám cưới ở Khon Kaen (Thái Lan), Oslo (Na Uy) và cuối cùng là Bangkok.

“Chúng tôi sẽ không tiết lộ ngày cụ thể vì muốn có chút riêng tư. Tôi đang rất hồi hộp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lên kế hoạch cho 3 đám cưới trong đời. Chúng tôi đã tự mình lo liệu mọi chi tiết vì có gần 2 năm để lên kế hoạch. Chúng tôi cũng đã cùng nhau thiết kế váy cưới. Tôi đã đưa cho nhà thiết kế rất nhiều ý tưởng.

Ví dụ, đám cưới ở Khon Kaen rất truyền thống, theo phong tục Isan với nghi lễ buộc cổ tay và đám rước. Đám cưới ở Na Uy sẽ thân mật hơn, với sự tham gia của bạn bè và người thân thiết. Đám cưới ở Bangkok là sự kiện lớn, chúng tôi mời mọi người, bao gồm bạn bè, gia đình và giới truyền thông”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã bên nhau 15 năm. Họ là cặp sao hàng đầu, được trả cát-xê cao top đầu Thái Lan.

Nadech (sinh năm 1991) mang trong mình hai dòng máu Thái - Áo, trong khi bạn gái anh sinh năm 1993 là con lai Thái - Na Uy. Họ quen nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Chuyện tình hoàng tử phát sóng năm 2010 phát trên kênh CH3.

Theo Thairath TV, họ là cặp sao hàng đầu Thái Lan và kiếm được 900.000 baht (tương đương 24.135 USD ) khi cùng nhau tham dự sự kiện. Đây là mức phí cao nhất với các cặp sao Thái.