Vòng eo thon gọn của Son Ye Jin

Loạt ảnh mới của Son Ye Jin nhận được sự chú ý cùng nhiều lời khen ngợi. Nữ diễn viên khoe vòng eo thon gọn với vẻ ngoài trẻ trung.

Ngày 16/3, tờ Sports Seoul đưa tin nữ diễn viên Son Ye Jin thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới lên mạng xã hội. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc với áo crop top chất liệu xuyên thấu kết hợp chân váy.

Bài đăng này được bà xã Hyun Bin chia sẻ vào 15/3. Son Ye Jin xuất hiện tại bối cảnh được cho là một buổi chụp hình quảng bá cho thương hiệu thời trang. Cô lựa chọn thiết kế satin tông hồng nhẹ, kết hợp mái tóc bob ngắn, tạo tổng thể hiện đại nhưng vẫn giữ nét mềm mại quen thuộc.

Hình ảnh mới của Son Ye Jin. Ảnh: @yejinhand.

Điểm khiến công chúng chú ý nhiều nhất là vòng eo săn chắc cùng cơ bụng rõ nét của nữ diễn viên. Hình ảnh này tạo cảm giác khác biệt so với vẻ dịu dàng thường thấy của cô trên màn ảnh, đồng thời cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối sau khi sinh con.

Trong loạt ảnh, Son Ye Jin còn được khen nhờ ngoại hình trẻ trung, thần thái tự nhiên, rạng rỡ.

Bà xã của Hyun Bin đang dành phần lớn thời gian cho dự án Variety của Netflix. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của cô trong mảng phim dài tập.

Cuối năm 2025, Son Ye Jin thắng giải Rồng xanh nhờ vai diễn trong bộ phim No Other Choice. Trên sân khấu, nữ diễn viên phát biểu: "Tôi thậm chí không chuẩn bị trước cho bài phát biểu. Lần đầu tiên tôi nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Rồng Xanh là năm 27 tuổi. Và giờ đây, sau thời gian dài, tôi lại nhận được giải thưởng này một lần nữa. Tôi rất biết ơn vì đã thực hiện được ước mơ này".

Cô tiếp tục: "Tôi muốn là một người trưởng thành, tử tế và một diễn viên giỏi. Tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với 2 người đàn ông tôi yêu thương hết mực, Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai của chúng tôi, Kim Woo Jin".

Son Ye Jin kết hôn với Hyun Bin vào 2022. Tháng 11 cùng năm, nữ diễn hạ sinh con trai đầu lòng.