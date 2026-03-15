Sân khấu chung đầu tiên của Quả Dưa Hấu sau 26 năm

Không đơn thuần là liveshow kỷ niệm của Quả dưa hấu, đêm diễn Bản ghi nhớ mang màu sắc của cuộc hội ngộ âm nhạc, nơi ký ức từ giai đoạn sôi động nhất của nhạc trẻ Việt cuối thập niên 1990 được khơi lại trên sân khấu hiện đại. Chương trình được chia thành nhiều lớp cảm xúc như một cuốn nhật ký âm nhạc, lần lượt đi qua những cột mốc gắn với hành trình của nhóm. Ngay từ tiết mục mở màn, 3 ca sĩ xuất hiện trong trang phục tuxedo đồng bộ, tạo ấn tượng bằng hình ảnh chững chạc nhưng vẫn giữ tinh thần của một nhóm nhạc từng đại diện cho tuổi trẻ nhiều thế hệ.
Ca khúc mở đầu Unstoppable là sáng tác mới do Hồ Hoài Anh thực hiện phần nhạc, với lời của nhà báo Hà Quang Minh, được xem như tuyên ngôn cho sự trở lại của nhóm. Bài hát mang tiết tấu mạnh, tinh thần hiện đại, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào chất giọng hòa quyện của 3 thành viên. Không khí trong khán phòng thực sự bùng nổ khi nhóm chuyển sang Mặt trời dịu êm - bản hit từng gắn liền với tên tuổi Quả Dưa Hấu những ngày đầu. Bản phối mới giúp ca khúc trẻ trung hơn nhưng không làm mất đi tinh thần trong trẻo vốn có. Nhiều khán giả đồng thanh hát theo, biến khán phòng thành một không gian đậm đặc ký ức.
Ở phần đầu đêm nhạc, màu sắc hoài niệm được thể hiện rõ khi nhóm liên tiếp thể hiện Mưa và Trái tim không ngủ yên. Bằng Kiều tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mạch cảm xúc đêm diễn, không chỉ bởi chất giọng quen thuộc mà còn nhờ lối trò chuyện duyên dáng. Nam ca sĩ khiến khán giả bật cười khi nói rằng sau nhiều năm, nhóm vẫn coi mình là ban nhạc trẻ và cần được cổ vũ như ngày đầu. Đây cũng là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau sự kiện gây tranh luận về giọng hát cách đây không lâu. Ở đêm nhạc lần này, giọng hát của nam ca sĩ đã cải thiện nhiều, lấy lại phong độ với chất giọng nội lực, khỏe khăn hơn.
Sang chương 2 đêm nhạc chuyển hướng sang hành trình cá nhân của từng thành viên. Tú Dưa mở đầu bằng mashup Anh nhớ em, Tan lớp phấn hồng, trước khi song ca cùng Thùy Chi trong Một thời ta là thế. Tiếp đó, Tuấn Hưng xuất hiện với ca khúc Trầy xước. Anh thừa nhận vừa trải qua giai đoạn cảm xúc khó khăn và âm nhạc là cách giúp lấy lại cân bằng. Ca khúc Nắm tay anh thật chặt tiếp tục giữ mạch cảm xúc gần gũi với khán giả.
Một trong những phần được chú ý nhất là màn kết hợp giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên. Cả hai song ca Hãy trả lời em với sự ăn ý quen thuộc, trước khi Lệ Quyên nối tiếp bằng Thôi đừng chiêm bao và Giấc mơ có thật - những bài hát gắn với giai đoạn đầu sự nghiệp của cô. Ở phần của Bằng Kiều, khán giả được đưa vào không gian trữ tình với Cơn mưa băng giá, sau đó là màn song ca cùng Minh Tuyết qua Tình bơ vơ. Chất giọng quen thuộc của 2 ca sĩ tạo nên một trong những khoảnh khắc được hưởng ứng mạnh nhất đêm diễn.
Chương cuối là phần bùng nổ nhất khi Quả Dưa Hấu trở lại đầy đủ đội hình để trình diễn loạt ca khúc gắn với giai đoạn đỉnh cao. Get Down - bản cover từng giúp nhóm nổi bật trong thời kỳ đầu - được làm mới với tiết tấu hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ năng lượng sân khấu đặc trưng. Sau đó là Chỉ còn mưa rơi và Hè muộn - 2 sáng tác gắn trực tiếp với dấu ấn của Bằng Kiều trong giai đoạn cuối thập niên 1990. Đây cũng là phần khán giả hát theo nhiều nhất, tạo cảm giác như một buổi gặp lại tập thể của ký ức.
Concert khép lại bằng Cảm ơn âm nhạc - ca khúc nằm trong EP mới cùng tên chương trình, như một lời tri ân dành cho âm nhạc đã giữ 3 nghệ sĩ gắn bó suốt nhiều thăng trầm. Toàn bộ nghệ sĩ khách mời sau đó cùng trở lại sân khấu với Hoa cỏ mùa xuân, mang lại kết thúc rộn ràng và giàu cảm xúc. Sau 26 năm, sự trở lại của Quả Dưa Hấu không chỉ là một cuộc hội ngộ nghệ sĩ, mà còn là dịp để một phần ký ức của nhạc Việt được sống lại bằng chính những giọng hát từng đi cùng thanh xuân của nhiều thế hệ.
