Sân khấu chung đầu tiên của Quả Dưa Hấu sau 26 năm

Ở phần đầu đêm nhạc, màu sắc hoài niệm được thể hiện rõ khi nhóm liên tiếp thể hiện Mưa và Trái tim không ngủ yên. Bằng Kiều tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mạch cảm xúc đêm diễn, không chỉ bởi chất giọng quen thuộc mà còn nhờ lối trò chuyện duyên dáng. Nam ca sĩ khiến khán giả bật cười khi nói rằng sau nhiều năm, nhóm vẫn coi mình là ban nhạc trẻ và cần được cổ vũ như ngày đầu. Đây cũng là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau sự kiện gây tranh luận về giọng hát cách đây không lâu. Ở đêm nhạc lần này, giọng hát của nam ca sĩ đã cải thiện nhiều, lấy lại phong độ với chất giọng nội lực, khỏe khăn hơn.