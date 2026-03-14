Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thực đơn trong lễ cưới cầu thủ Đức Huy và MC Mù Tạt

  • Thứ bảy, 14/3/2026 22:23 (GMT+7)
Lễ cưới diễn ra tối 14/3 của MC Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy có thực đơn phong phú với gà nướng, tôm hoàng bào, chả trâu tươi...

Ngày 14/3, MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Phạm Đức Huy chính thức tổ chức lễ cưới sau thời gian dài nhận được sự quan tâm từ công chúng. Buổi lễ diễn ra đồng thời tại gia đình 2 bên là Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) và Hải Phòng (Hải Dương cũ).

Duc Huy anh 1

Cầu thủ Đức Huy và MC Mù Tạt trong lễ cưới. Ảnh: FB MC Quang Minh.

Tiệc tối tại nhà chú rể gây chú ý bởi thực đơn phong phú, kết hợp món khai vị nhẹ cùng nhiều món chính quen thuộc trong tiệc cưới miền Bắc. Cụ thể, thực đơn gồm nộm nõn dừa, súp hải sản ngọc vị để khai vị. Các món chính có gà nướng, tôm hoàng bào, chả trâu tươi, mực chiên bơ, bò sốt thượng vị kèm bánh bao, ba ba om chuối đậu...

Từ sáng sớm, nhiều đồng nghiệp thân thiết trong giới truyền hình và bóng đá như MC Quang Minh, Tạ Biên Cương, Sơn Lâm, cầu thủ Công Phượng, Văn Tòan… đã có mặt để chung vui cùng cặp uyên ương.

Một trong những chi tiết thu hút chú ý là chú rể Đức Huy sử dụng Rolls-Royce để đón dâu. Về trang phục, Huyền Trang lựa chọn phong cách thanh lịch trong lễ chính với váy cưới trắng tay dài, phom dáng kín đáo. Đến phần tiếp khách buổi tối, cô đổi sang thiết kế váy ngắn trẻ trung, đính họa tiết hoa nổi, thuận tiện di chuyển và giao lưu cùng khách mời.

Không gian cưới của cặp đôi cũng được đầu tư với tông xanh - trắng chủ đạo. Phần cổng chào dựng mô hình rồng phượng lớn.

Tin đồn hẹn hò giữa Đức Huy và Huyền Trang xuất hiện từ đầu năm 2025 nhưng cả hai khá kín tiếng. Đến cuối tháng 11/2025, nam cầu thủ mới chính thức xác nhận chuyện tình cảm bằng hình ảnh quỳ gối cầu hôn bạn gái.

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của truyền hình với nhiều chương trình giải trí, đồng thời tham gia diễn xuất trong một số phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen

Minh Hạo

Đức Huy Vĩnh Phúc Công Phượng Mù Tạt

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý