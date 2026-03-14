Sao Việt dự lễ cưới MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy

Sau thời gian dài yêu nhau, cầu thủ Đức Huy và MC Mù Tạt đã chính thức về chung một nhà vào 14/3. Hai người cử hành lễ ăn hỏi hồi cuối tháng 2.

Ngày 14/3, MC Mù Tạt (tên thật Huyền Trang) và cầu thủ Đức Huy tổ chức lễ cưới tại nhà riêng Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) và Hải Phòng (Hải Dương cũ).

MC Sơn Lâm chia sẻ anh tới chung vui với đôi uyên ương ở nhà cô dâu. Trong khi đó, MC Tạ Biên Cương có mặt ở nhà chú rể. Lễ cưới của cả 2 còn có một số bạn bè thân thiết như vợ chồng người mẫu Hạ Vy.

Vợ chồng Đức Huy chụp ảnh cùng khách mời. Ảnh: FB Hạ Vy.

Chú rể đến đón cô dâu bằng siêu xe Rolls-Royce. Trong lễ cưới, Huyền Trang mặc váy cưới trắng, dáng truyền thống với thiết kế tay dài nền nã, nhẹ nhàng.

Trước đó, qua story, Mù Tạt cũng chia sẻ không gian lễ cưới. Rạp cưới của cô được thiết kế hoành tráng, cầu kỳ với tông màu xanh trắng, phần cổng chào có mô hình rồng phượng. Hai người tổ chức lễ ăn hỏi vào cuối tháng 2.

Cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt vướng tin hẹn hò từ đầu năm 2025. Tối 27/11/2025, tiền vệ bất ngờ công bố tin vui cầu hôn thành công bạn gái. Anh đăng tải hình ảnh quỳ gối, trao nhẫn cho MC Mù Tạt.

MC Sơn Lâm và cô dâu, chú rể. Ảnh: FBNV.

Trong một bức ảnh, nữ MC rạng rỡ khoe chiếc nhẫn kim cương và tình tứ hôn má người yêu. Kèm theo khoảnh khắc lãng mạn, Đức Huy hài hước viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu mất một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".

Trong khi đó, Mù Tạt nhớ lại giây phút được bạn trai cầu hôn: “Trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ - nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay ‘xấu xí’ hơn nữa, người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé”.

MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là MC kiêm diễn viên. Cô nổi bật qua vai trò dẫn dắt các show quen thuộc như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao… Cô cũng tham gia đóng phim 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen…