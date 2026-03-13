Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình trạng Vũ Cát Tường sau khi cấp cứu

  • Thứ sáu, 13/3/2026 18:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vũ Cát Tường nhập viện vào 12/3 và phải rút khỏi đêm nhạc Anh trai "say hi" tại Hà Nội. Theo thông báo mới nhất, sức khỏe của ca sĩ đã tiến triển.

Tối 13/3, Vũ Cát Tường thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại. Ca sĩ cho biết sức khỏe của bản thân đã khá hơn.

Giọng ca Vết mưa viết: “Hiện tại sức khỏe của Tường đã đỡ hơn hôm qua một xíu và vẫn đang được bác sĩ theo dõi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả vì đã quan tâm và gửi thật nhiều yêu thương. Tường biết có nhiều bạn đã cất công mua vé, chuẩn bị mọi thứ để chờ đón Tường cùng các anh trai. Vậy mà Tường lại không thể có mặt trong tình huống bất khả kháng này. Tường xin lỗi mọi người nhiều lắm. Đợi khỏe lại, tôi hứa sẽ bù đắp thật nhiều cho các bạn”.

Vu Cat Tuong anh 1

Giọng ca Vết mưa đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ảnh: FM Vu Cat Tuong Official Fanpage.

Theo Vũ Cát Tường, thời gian tới, ca sĩ tập trung điều trị để hồi phục sức khỏe nên không thể tham gia đêm nhạc Anh trai “say hi” tại Sân vận động Mỹ Đình vào 16/3.

Một ngày trước, công ty quản lý thông báo giọng ca sinh năm 1992 nhập viện. Thời điểm đó, công ty cho biết ca sĩ đang được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe tại bệnh viện. Ê-kíp xin lỗi vì ca sĩ không thể tham gia đêm nhạc tại Hà Nội.

Thời gian qua, Vũ Cát Tường tham gia Anh trai “say hi” mùa 2. Ca sĩ luôn là nhân tố nổi bật nhờ giọng hát đẹp, nội lực và đặc biệt khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, dẫn dắt đội nhóm. Trong đêm chung kết, nghệ sĩ này là một trong 5 người giành chiến thắng.

Vũ Cát Tường Hà Nội Vũ Cát Tường Anh trai "say hi"

  • Vũ Cát Tường

    Vũ Cát Tường

    Vũ Cát Tường là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ có khả năng sáng tác đa dạng các thể loại như: R&B, Alternative Rock, Blues, Pop, Ballad, Neo-soul. Vũ Cát Tường là Á quân cuộc thi "Giọng Hát Việt" mùa thứ 2 (2013). Sau cuộc thi, cô đã ra mắt những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc như "Đông", "Vết mưa". Cô từng nhận được 4 đề cử và thắng 1 lần tại giải Cống hiến. Vũ Cát Tường đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong "Giọng Hát Việt Nhí" mùa thứ 4.

    Bạn có biết: Vũ Cát Tường tốt nghiệp loại giỏi của khoa Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM).

    • Ngày sinh: 02/10/1992
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Album: Vol 1 Giải mã (2014)
    • Ca khúc tiêu biểu: Đông, Vết mưa, Yêu xa, Mơ, Phai, Cô gái ngày hôm qua

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

