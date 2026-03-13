Tóc Tiên, Trang Pháp tham gia Đạp gió tại Trung Quốc?

Trước thông tin sẽ cùng Trang Pháp tham gia Đạp gió tại Trung Quốc, Tóc Tiên phủ nhận. Cô cho biết thời gian tới tập trung cho hoạt động âm nhạc ở Việt Nam.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Tóc Tiên và Trang Pháp sẽ tham gia chương trình Đạp gió tại Trung Quốc. Thông tin này được cho là xuất phát từ blogger giải trí Trung Quốc sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, Tóc Tiên đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: “Mình chỉ ở Việt Nam tập trung hết sức cho âm nhạc và các dự án phù hợp. Mình không còn sức đi thi thố gì nữa đâu. Mình chỉ còn sức làm nhạc thôi”.

Tóc Tiên phủ nhận thông tin ghi hình Đạp gió ở Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Đạp gió trình chiếu ở Trung Quốc, là bản gốc của Chị đẹp đạp gió. Chương trình đã kéo dài được 6 mùa. Hai ca sĩ Việt từng tham gia chương trình là Chi Pu và Suni Hạ Linh. Trong đó, Chi Pu tạo tiếng vang lớn, lọt đội hình thành đoàn và tham gia nhiều chương trình truyền hình Trung Quốc sau đó.

Sau 6 mùa phát sóng theo hình thức ghi hình trước, chương trình Đạp gió mùa 7 được cho là sẽ có thay đổi lớn khi chuyển sang mô hình biểu diễn trực tiếp toàn bộ vòng thi. Theo thông tin đang lan truyền trên truyền thông Trung Quốc, mùa mới dự kiến lên sóng vào tháng 4 và trở thành mùa đầu tiên, các sân khấu quan trọng được phát sóng live, không qua hậu kỳ chỉnh sửa âm thanh hay dựng lại hình ảnh.

Danh sách thí sinh hiện chưa được nhà sản xuất công bố chính thức, song nhiều cái tên đã xuất hiện trong các bảng dự đoán lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong đó, nữ diễn viên Tiêu Tường được cho là thí sinh lớn tuổi nhất mùa này (57 tuổi). Một số nghệ sĩ khác cũng được nhắc đến gồm Christine Fan, Lý Tâm Khiết, Đường Nghệ Hân…