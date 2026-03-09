Hòa Minzy gặp ý kiến trái chiều

Hòa Minzy cho biết thời gian tới sẽ hạn chế đăng bài về Đại úy Thăng Văn Cương để tránh những ý kiến trái chiều.

Ngày 9/3, Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip bạn trai hôn tạm biệt trước khi đi làm. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sau clip này cô không chia sẻ thêm về nửa kia. Lý do là những ngày qua cô gặp ý kiến trái chiều.

Cụ thể, Hòa Minzy viết: “Em đăng nốt cái clip rồi thôi. Lâu lâu chia sẻ chút cùng cả nhà cho vui. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều. Đăng nhiều không hay, mà em đang nên cẩn thận. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em”.

Hình ảnh công khai chuyện tình cảm của Hòa Minzy. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh tập trung công tác. Mấy nay đăng bài cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tý thôi. Anh Cương thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng.

Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép và tranh thủ thôi. Hy vọng Tết năm nay được đón giao thừa cùng nhau đây ạ".

Ngày 7/3, Hòa Minzy xác nhận có mối quan hệ tình cảm với Đại Úy Thăng Văn Cương. Nữ ca sĩ bày tỏ đã được gia đình bạn trai tới hỏi cưới trước khi ông nội qua đời để ông cô có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái. Hàng loạt đồng nghiệp Erik, Đức Phúc, Minh Tú, Puka, Anh Tú, Diệp Lâm Anh, Thúy Ngân, Quỳnh Lương, Xuân Lan… đã chia sẻ bài đăng của giọng ca Bắc Bling để chúc phúc.

Sau 6 giờ đăng tải, bài viết công khai chuyện tình cảm của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương trên trang cá nhân đạt 1 triệu lượt tương tác, hơn 70.000 bình luận và 59.000 lượt chia sẻ.

Sau đó, Hòa Minzy chia sẻ thêm nhiều hình ảnh, clip liên quan đến nửa kia. Trong clip với bé Bo, cô còn tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới vào cuối 2027. Cùng thời điểm, bạn trai Hòa Minzy cũng bị lợi dụng tên tuổi trên mạng xã hội. Cụ thể, hàng loạt tài khoản mạng lấy tên anh "mọc lên" nhằm câu view, tương tác.