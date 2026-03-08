Khánh Ly ra mắt sách

Phim và sách "Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly" vừa ra mắt kể về hành trình 80 làm nghề cùng những trăn trở, biến cố cuộc đời nữ danh ca.

Dự án Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly vừa được giới thiệu vào đúng sinh nhật lần thứ 81 của danh ca Khánh Ly. Tác phẩm được thực hiện dưới dạng phim tư liệu dài tập kết hợp sách với mục đích Bảo tồn - Phát triển Di sản Việt Nam. Dự án do doanh nhân Quang Thành và TS. Bùi Quang Ngọc khởi xướng, không chỉ tái hiện hành trình nghệ thuật của Khánh Ly mà còn phác họa cuộc đời nhiều biến động của nữ danh ca.

Trong buổi ra mắt giới thiệu dự án, Khánh Ly tâm sự bà hạnh phúc khi trong suốt những năm làm nghề luôn được khán giả yêu thương.

Khánh Ly trong buổi ra mắt sách. Ảnh: NSX.

“Ông Trịnh Công Sơn từng viết: ‘Sống trong đời sống cần có một tấm lòng’. Nhờ lời dạy bảo của ông, tôi đã cố gắng sống tử tế. Có lẽ vì thế, tôi được nhiều người thương. Họ thương tôi, sợ tôi thiệt thòi nên đã làm chương trình này cho tôi để an ủi một người không may mắn từ nhỏ như tôi.

Đây là phần thưởng quá lớn. Được phần thưởng hôm nay đương nhiên cũng có nhiều cay đắng lắm. Có người thích, cũng có người không thích. Có người muốn tôi tiếp tục như vậy, cũng có người không muốn. Nhiều khi nghĩ, tôi không biết làm thế nào để vừa lòng tất cả. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra được thế nào hay thế đó. Do đó, nếu làm điều gì không đúng, nếu tôi không thể đẹp hơn được, mong mọi người bỏ qua cho”, Khánh Ly nói.

Bà cũng bày tỏ mong ước duy nhất trước khi qua đời là các con đặt chân đến Việt Nam để biết quê hương của mẹ tươi đẹp như thế nào.

Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly đi theo hành trình phát triển của danh ca, từ một cô gái sinh ra, lớn lên giữa những biến chuyển của thời cuộc, bà tìm thấy tiếng nói trong âm nhạc, đặc biệt những ca khúc mang thông điệp về hòa bình.

Tác phẩm đưa những người yêu mến Khánh Ly đi qua nhiều lát cắt lịch sử gắn với cuộc đời nữ danh ca, bắt đầu từ Hà Nội những năm 1945, tiếp tục qua Đà Lạt của thập niên 1960 và TP.HCM trong giai đoạn 1970-1975. Những không gian này gắn liền với các chặng đường quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Một điểm nhấn đáng chú ý của dự án là việc lần đầu tiên câu chuyện 80 năm cuộc đời Khánh Ly được tái hiện khá đầy đủ và hệ thống. Tác phẩm không chỉ nhắc lại những dấu mốc quen thuộc trong sự nghiệp mà còn đề cập tới ký ức thời thơ ấu, hoàn cảnh gia đình và bước ngoặt đưa bà đến với âm nhạc.

Trong đó, mối duyên nghệ thuật giữa Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xem là phần quan trọng của câu chuyện. Bên cạnh đó, Khánh Ly cũng tâm sự về giai đoạn bà sống ở nước ngoài cùng những trăn trở, biến cố cá nhân.