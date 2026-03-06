Cody Nam Võ rút khỏi đêm nhạc Anh trai 'say hi' ở Hà Nội

Vì đêm nhạc Anh trai "say hi" ở Hà Nội đổi lịch từ 14/3 sang 16/3 nên Cody Nam Võ không thể sắp xếp lịch trình và phải rút khỏi sự kiện này.

Tối 6/3, Cody Nam Võ thông báo rút khỏi concert Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra ngày 16/3 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc này diễn ra vào 14/3. Cody Nam Võ đã xin ê-kíp sản xuất phim điện ảnh mới cho anh nghỉ vài ngày để tới Hà Nội tham gia biểu diễn cùng 29 anh trai còn lại trong concert. Tuy nhiên, vì concert Anh trai “say hi” mới đây được lùi sang 16/3, nên Cody Nam Võ buộc phải rút khỏi đêm nhạc.

Cody Nam Võ không thể tham gia đêm nhạc Anh trai "say hi" ở Hà Nội. Ảnh: FBNV.

“Khi lịch concert thay đổi sang 16/3, Cody Nam Võ không thể tiếp tục dời lịch quay thêm một lần nữa. Vì việc thay đổi lịch trình vào phút chót sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất và các hợp đồng vận hành của đoàn phim. Một dự án điện ảnh là nỗ lực của cả tập thể lớn với hàng trăm nhân sự”, đại diện của Cody Nam Võ thông báo.

Trong khi đó, Cody Nam Võ cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội gặp khán giả Hà Nội.

Anh chia sẻ: “Đọc những dòng tin nhắn của các bạn đã sẵn sàng vé, xe, phòng khách sạn, hay thậm chí ở xa mua vé máy bay về chỉ để gặp Nam, Nam thấy xót và tiếc vô cùng. Điều hụt hẫng nhất với Nam là phải đành gác lại phần Dance Battle cùng những tiết mục đặc biệt Nam đã dốc hết tâm sức chuẩn bị dành tặng riêng cho cả nhà. Dù lỡ hẹn lần này trên sân khấu ngày 16/3, Nam hứa sẽ bù đắp bằng một Cody Nam Võ thật bùng nổ trên màn ảnh rộng và những dự án âm nhạc sắp tới”.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc thứ 2 của Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra ngày 14/3 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, tối 5/3, ê-kíp sản xuất thông báo lùi ngày tổ chức sự kiện. Theo đó, đêm nhạc được chuyển sang 16/3, cũng tại sân Mỹ Đình.

Đơn vị sản xuất cho biết đã nhận được công văn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào ngày 5/3, đề nghị điều chỉnh thời gian .

“Nhận định thời gian dự kiến tổ chức concert vào 19h ngày 14/3 là thời điểm ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/03/2026) - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Để bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức bầu cử, cũng như tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị BTC nghiên cứu điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình sang thời điểm sau ngày bầu cử”, BTC thông báo.