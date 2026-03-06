Cuộc sống Lan Phương sau ly hôn chồng Tây

Lan Phương tâm sự 2 tháng qua cô dành toàn bộ tâm trí, sức lực, tinh thần cho hai con. Nhiều lúc, nữ diễn viên thấy bản thân như kiệt sức.

Lan Phương mới đây chia sẻ về cuộc sống hiện tại nhân dịp sinh nhật. Theo lời Lan Phương, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian hiện tại để chăm sóc 2 con nhỏ. Diễn viên cho biết quãng thời gian gần 2 tháng qua, cô gần như kiệt sức vì dồn toàn bộ tâm trí, sức lực và cảm xúc cho gia đình.

“Hôm nay Phương mệt rã rời, có lẽ do sau gần 2 tháng tôi dành toàn bộ tâm trí, sức lực, tinh thần cho 2 con. Tôi luôn cố gắng hiện diện bên con trong từng giây phút để 2 con thấy bình yên, ấm áp. Chính vì thế bộ não, cơ thể, tinh thần, cảm xúc của tôi hoạt động tối đa công suất hàng ngày”, nữ diễn viên viết.

Hình ảnh Lan Phương bên con gái. Ảnh: FBNV.

Theo Lan Phương, cô luôn cố gắng có mặt bên các con trong từng khoảnh khắc, để các bé cảm nhận được sự bình yên và ấm áp. Chính vì vậy, mỗi ngày của nữ diễn viên đều diễn ra với cường độ cao, từ chăm sóc sinh hoạt thường nhật như ăn uống, tắm rửa, đưa đón đi học đến việc dành thời gian chơi cùng con sau giờ học hay vào ngày nghỉ.

Tuy nhiên, điều khiến cô tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cả là phải liên tục quan sát cảm xúc và tâm trạng của các con. Nữ diễn viên đặc biệt chú ý đến con gái lớn, bé Lina đang ở độ tuổi nhạy cảm. Bé dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói hay tác động từ xung quanh.

Lan Phương cho biết có nhiều lúc cô phải tạm gác mọi việc đang làm để ngồi xuống bên con, lắng nghe và trò chuyện. Khi nhận thấy con buồn bã hoặc tức giận, nữ diễn viên thường ôm con vào lòng, nhẹ nhàng hỏi han để hiểu điều gì đang xảy ra. Sau đó, nữ diễn viên kiên nhẫn giải thích và giúp con lấy lại sự tự tin.

Lan Phương ly hôn chồng là David Duffy (người Anh) vào tháng 5/2025. Họ có 7 năm chung sống và 2 con gái. Trong phiên tòa diễn ra tại TAND Hà Nội vào tháng 9/2025, Lan Phương giành quyền nuôi 2 con Lina Linh và Mia Mai. Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên phải chu cấp cho 2 con gái mỗi tháng là 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc 2 bên có thỏa thuận mới. Thời điểm đó, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo.

Vừa qua, Lan Phương trở lại đóng phim truyền hình với dự án phim Gió ngang khoảng trời xanh và Đồng hồ đêm ngược.