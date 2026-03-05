Ngày tháng cuối đời của Kasim Hoàng Vũ

Ở thời đỉnh cao sự nghiệp vào những năm thập niên 1990-2000, Kasim Hoàng Vũ phủ sóng làng nhạc với nhiều ca khúc, đặc biệt hit "Vì yêu".

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3 (giờ địa phương) tại bang Texas, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Theo chia sẻ từ anh Duy Trường - đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ - gia đình đang lo liệu tang lễ và sớm phát cáo phó chính thức.

Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Với nhiều khán giả, anh không chỉ là một giọng ca rock - pop cá tính, mà còn là một phần ký ức thanh xuân.

Giọng ca từng phủ sóng làng nhạc

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock Bích Phương. Được nuôi dưỡng niềm đam mê từ khi còn nhỏ, Kasim Hoàng Vũ sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật. Năm 10 tuổi, nam ca sĩ đã hoạt động tại Đoàn Ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng nơi mẹ anh làm việc.

Sau này, Kasim Hoàng Vũ được công chúng biết đến nhờ Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và đặc biệt chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004, nơi anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn. Sao Mai điểm hẹn có thể nói là bước ngoặt lớn nhất, đưa Kasim Hoàng Vũ từ một gương mặt mới trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích nhất thời điểm đó. Chỉ riêng giải thưởng “Giải Nhất do khán giả bình chọn” đã nói lên giọng hát của anh được công chúng yêu mến như thế nào.

Âm nhạc và giọng hát của Kasim Hoàng Vũ từng phủ sóng rộng khắp, được đông đảo khán giả yêu thích. Ảnh: FBNV.

Ở cuộc thi năm đó, nam ca sĩ đã tạo dấu ấn riêng bằng những bản nhạc rock mạnh mẽ, nội lực. Hình ảnh Kasim nhiệt huyết, “cháy” hết mình trên sân khấu đến nay có lẽ vẫn là khoảnh khắc khó quên với những ai theo dõi chương trình năm đó.

Rời Sao Mai điểm hẹn, Kasim Hoàng Vũ không còn gắn liền bản thân với rock mà biến hóa đa dạng hơn. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, giàu nội lực, Kasim Hoàng Vũ ghi dấu với loạt ca khúc như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Vì đâu, Vì sao... Âm nhạc của anh từng gắn liền với thế hệ khán giả 8X, 9X, phủ sóng mạnh mẽ qua băng đĩa và các chương trình ca nhạc những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000.

Có thể nói, thời điểm đó là hoàng kim của nam ca sĩ. Giọng hát Kasim vang lên ở khắp nơi. Riêng bài hát Vì yêu được phát hành khi đó có lẽ không đơn thuần chỉ là một bản hit thành công về nhiều mặt mà đã trở thành thanh âm đi cùng năm tháng của cả thế hệ 8X, 9X. Có thời điểm, băng đĩa nhạc của Kasim được mở từ quán cà phê, tiệm tạp hóa đến những chuyến xe đường dài.

Sự phủ sóng của Kasim Hoàng Vũ được ghi nhận rõ rệt qua loạt giải thưởng ở giai đoạn đó. Trong Festival kỷ niệm Làn sóng xanh 20/2018, anh được trao giải Ca sĩ cống hiến. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn thử sức với dự án điện ảnh Ván cờ tình yêu và Chết lúc nửa đêm.

Những năm qua, Kasim Hoàng Vũ sống ở Mỹ cùng gia đình. Anh thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện giải trí. Phần lớn thời gian, ca sĩ tập trung cho công việc kinh doanh hàng ăn chuyên đồ Việt.

Lạc quan chiến đấu bệnh tật

Những năm cuối đời, Kasim Hoàng Vũ phải chiến đấu với bệnh tật. Hình ảnh nam ca sĩ gầy gò, sụt cân thấy rõ khiến người thân, đồng nghiệp xót xa.

Hành trình chiến đấu với bệnh tật của nam ca sĩ bắt đầu từ tháng 3/2023, khi anh phát hiện bị viêm khớp xương hàm. Sau đó, Kasim phải trải qua phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Ca phẫu thuật khiến gương mặt anh thay đổi nhiều so với trước, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày. Anh sụt cân, không thể dùng lực cơ hàm, phải ăn đồ mềm trong thời gian dài.

Những năm cuối đời, Kasim Hoàng Vũ phải chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: FBNV.

Giữa tháng 8/2024, qua tin nhắn gửi bạn bè, Kasim cho biết bệnh tái phát. Anh thường xuyên rơi vào trạng thái đau đớn, run rẩy và mất ngủ vì cơn đau ở vùng mặt. Sức khỏe suy yếu khiến nam ca sĩ nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Tối 17/8/2024, anh được đưa đi cấp cứu và điều trị nhiều ngày trước khi trở về nhà.

Rạng sáng 13/9/2024 (giờ Mỹ), ngay sau đêm nhạc do đồng nghiệp tổ chức nhằm ủng hộ tinh thần và gây quỹ hỗ trợ, Kasim tiếp tục phải vào viện vì kiệt sức. Dù tình trạng không ổn định, anh vẫn cố gắng xuất hiện đến phút cuối đêm nhạc để đáp lại tình cảm của khán giả.

“Hôm qua, Kasim rất mệt và đau nên lẽ ra phải đi cấp cứu. Nhưng tấm chân tình của anh chị em nghệ sĩ và hàng trăm khán giả khiến tôi cố gắng gượng đến giây phút cuối cùng. Đến sáng nay, không thể chịu nổi nữa nên phải vào viện”, nam ca sĩ từng chia sẻ.

Đầu năm 2025, giọng ca Vì yêu trải qua ca phẫu thuật. Sau đó, anh dần trở lại công việc, mở lại nhà hàng bán bún bò. Thời điểm đó, còn đau đớn, không nói chuyện được, anh vẫn cố gắng đứng bếp, tự nấu nướng, buôn bán, trang trải cuộc sống.

Ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim Hoàng Vũ - từng tâm sự: "Tôi là mẹ mà còn khâm phục ý chí của Kasim. Chưa bao giờ con gọi cho tôi để than cực, than khổ. Con rất có hiếu. Thậm chí Kasim còn động viên, dặn dò mẹ phải luôn vui, không được suy nghĩ điều tiêu cực".

Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, Kasim Hoàng Vũ gần như không còn hoạt động trên mạng xã hội. Anh không chia sẻ bất cứ bài viết nào trong khoảng thời gian đó, dù trước đây, anh hay đăng nhiều nội dung khác nhau, từ sưu tầm truyện hài đến quảng bá quán ăn.

Hình ảnh cuối cùng anh cập nhật trên trang cá nhân là tấm ảnh chụp cùng mẹ. Tấm ảnh được anh thay làm hình bìa vào đúng dịp Giáng sinh, 25/12/2025.

Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ ở tuổi 46 khép lại hành trình nhiều thăng trầm của một giọng ca từng cháy hết mình trên sân khấu âm nhạc.