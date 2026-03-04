Selena Gomez hôn chân bẩn của chồng gây tranh cãi

Những ngày qua, việc lộ bàn chân được nhận xét là không sạch sẽ của Benny Blanco gây xôn xao. Mới đây, Selena Gomez có động thái bênh vực ông xã.

Selena Gomez xuất hiện trong tập phát sóng mới đây của podcast Friends Keep Secrets của chồng cô Blanco. Podcast cũng có sự tham gia của vợ chồng Lil Dicky - người bạn thân nhất của Selena Gomez - và Kristin Batalucco, cựu ngôi sao Disney.

Trong podcast, Selena Gomez gây bàn tán khi hôn đôi bàn chân của ông xã. Hành động này ngay lập tức gây xôn xao vì trong video, đôi bàn chân của Benny Blanco được nhận xét là khá bẩn.

Selena Gomez hôn chân chồng.

Trong podcast trước đó, đôi bàn chân của Benny Blanco đã trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều khán giả nhận xét chân của anh không sạch sẽ và đây có lẽ hình ảnh hiếm thấy với các ngôi sao. Hành động hôn chân chồng của Selena Gomez trong podcast mới nhất có lẽ là lời đáp trả từ cô với những tranh cãi liên quan đến ông xã những ngày qua.

Cũng trong podcast mới nhất, Selena Gomez mô tả việc được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực là "vô cùng phức tạp". Nữ ca sĩ kiêm diễn viên giải thích cô phải gặp nhà trị liệu và đến 4 trung tâm khác nhau.

Blanco xen vào và nói vợ anh đôi khi có những cơn "hưng phấn". Theo lời Blanco, lúc đó vợ anh không hề biết bản thân đang ra sao.

“Sau đó, cô ấy sẽ bắt đầu nhận ra mình đang trải qua chuyện gì và đôi khi cô ấy thậm chí không nhớ khi nào nó xảy ra. Đó là một vấn đề rất tế nhị vì bạn không nên nói với người đó về tình trạng của họ khi họ đang trong cơn hưng phấn và ngay cả khi đang hẹn hò, cô ấy vẫn rất nhạy cảm”, Blanco miêu tả.

Gomez cho biết cô không xấu hổ vì trải qua các cơn hưng cảm và việc nhận ra bản chất của chúng giúp cô có thể nhận diện chúng nhanh hơn. “Nhưng sẽ rất hữu ích nếu có một người bạn đời hiểu được tình hình hiện tại của bản thân và cùng bạn vượt qua khó khăn. Rồi dần dần bạn sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra”, cô nói về Blanco.