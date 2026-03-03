Nữ ca sĩ lên tiếng về cáo buộc dùng chất cấm

Park Bom mới đây tố Sandara từng bị bắt quả tang dùng chất cấm. Tuy nhiên, thành viên nhóm 2NE1 khẳng định đây là thông tin vô căn cứ.

Sau khi bị Park Bom cáo buộc sử dụng chất cấm, Sandara lên tiếng phủ nhận. Phía Sandara Park lên tiếng với YTN Star vào chiều 3/3: "Lời cáo buộc này là vô căn cứ".

Cùng thời điểm, một người thân cận của Park Bom cũng chia sẻ với tờ Osen về bài đăng đang gây xôn xao mạng xã hội. Người này nói: "Chúng tôi đã được biết về nội dung này cách đây không lâu. Như các bạn đã biết, điều này xảy ra do sức khỏe của Park Bom không ổn định. Chúng tôi mong các bạn thông cảm".

Sandara phủ nhận thông tin do Park Bom đưa ra. Ảnh: Money Today.

Trưa 3/3, Edaily đưa tin Park Bom đăng tải một bức thư tay trên trang cá nhân tố cáo thành viên cùng nhóm 2NE1 là Sandara dùng chất cấm.

“Park Sandara (Sandara Park) bị bắt quả tang sử dụng ma túy, vì vậy họ đã biến Park Bom thành người nghiện ma túy để che đậy. Tôi hy vọng các người đừng đưa tin cho cả nước rằng Park Bom sử dụng thuốc vượt quá liều lượng quy định nữa, trong khi cô ấy hoàn toàn không sử dụng” là một phần nội dung trong bức thư được đăng trên trang của Park Bom.

Tháng 10/2025, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi đăng bài ám chỉ ý định kiện Yang Hyun Suk. Lý do nữ ca sĩ đâm đơn kiện là vấn đề phân chia thu nhập của 2NE1. Sau đó, bài viết nhanh chóng bị xóa. Công ty quản lý hiện tại của cô - D-Nation Entertainment - sau đó lên tiếng cho biết các vấn đề tài chính đã được giải quyết, đồng thời tiết lộ Park Bom đang trong trạng thái tinh thần không ổn định và cần thời gian điều trị, nghỉ ngơi.