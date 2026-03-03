Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nữ ca sĩ lên tiếng về cáo buộc dùng chất cấm

  • Thứ ba, 3/3/2026 18:04 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Park Bom mới đây tố Sandara từng bị bắt quả tang dùng chất cấm. Tuy nhiên, thành viên nhóm 2NE1 khẳng định đây là thông tin vô căn cứ.

Sau khi bị Park Bom cáo buộc sử dụng chất cấm, Sandara lên tiếng phủ nhận. Phía Sandara Park lên tiếng với YTN Star vào chiều 3/3: "Lời cáo buộc này là vô căn cứ".

Cùng thời điểm, một người thân cận của Park Bom cũng chia sẻ với tờ Osen về bài đăng đang gây xôn xao mạng xã hội. Người này nói: "Chúng tôi đã được biết về nội dung này cách đây không lâu. Như các bạn đã biết, điều này xảy ra do sức khỏe của Park Bom không ổn định. Chúng tôi mong các bạn thông cảm".

Sandara anh 1

Sandara phủ nhận thông tin do Park Bom đưa ra. Ảnh: Money Today.

Trưa 3/3, Edaily đưa tin Park Bom đăng tải một bức thư tay trên trang cá nhân tố cáo thành viên cùng nhóm 2NE1 là Sandara dùng chất cấm.

“Park Sandara (Sandara Park) bị bắt quả tang sử dụng ma túy, vì vậy họ đã biến Park Bom thành người nghiện ma túy để che đậy. Tôi hy vọng các người đừng đưa tin cho cả nước rằng Park Bom sử dụng thuốc vượt quá liều lượng quy định nữa, trong khi cô ấy hoàn toàn không sử dụng” là một phần nội dung trong bức thư được đăng trên trang của Park Bom.

Tháng 10/2025, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi đăng bài ám chỉ ý định kiện Yang Hyun Suk. Lý do nữ ca sĩ đâm đơn kiện là vấn đề phân chia thu nhập của 2NE1. Sau đó, bài viết nhanh chóng bị xóa. Công ty quản lý hiện tại của cô - D-Nation Entertainment - sau đó lên tiếng cho biết các vấn đề tài chính đã được giải quyết, đồng thời tiết lộ Park Bom đang trong trạng thái tinh thần không ổn định và cần thời gian điều trị, nghỉ ngơi.

Webtoon hưởng lợi nhờ sức nóng từ phim Hàn Quốc

Bộ phim Judge Lee Han-young thu được thành công lớn tại Hàn Quốc, với tỷ lệ người xem đạt 11% ở tập thứ sáu, theo đơn vị cung cấp dữ liệu Nielsen Korea. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết trực tuyến của tác giả Lee Haenal, đã được đăng trên Naver Series vào năm 2018. Tác phẩm là một trường hợp điển hình của việc chuyển thể sang các loại hình khác nhau, với việc ra mắt trên Naver Webtoon từ năm 2020 và được hoàn tất vào tháng 7 năm ngoái.

Minh Hạo

Sandara Park Bom 2NE1

Đọc tiếp

Con sot anh trai dang xuong doc? hinh anh

Cơn sốt anh trai đang xuống dốc?

09:16 28/2/2026 09:16 28/2/2026

0

Mùa đầu tiên của Anh trai “say hi” có tới 8 concert nhưng luôn trong tình trạng cháy vé. Ngược lại, đêm thứ 2 của mùa 2 chưa bán hết bất cứ hạng vé nào dù sắp diễn ra.

Dich Le Nhiet Ba gay lo lang hinh anh

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng

15 giờ trước 16:12 3/3/2026

0

Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham gia Paris Fashion Week và lý do được cho là nữ diễn viên mắc kẹt ở sân bay Dubai. Thông tin này khiến khán giả lo lắng.

Luong Thuy Linh noi ve on ao voi Minh Tu hinh anh

Lương Thùy Linh nói về ồn ào với Minh Tú

21:09 28/2/2026 21:09 28/2/2026

0

Lương Thùy Linh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp. Hoa hậu mong công chúng không hiểu nhầm, đồn đoán trái chiều về cuộc trò chuyện giữa 2 người.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý