Lương Thùy Linh nói về ồn ào với Minh Tú

Lương Thùy Linh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp. Hoa hậu mong công chúng không hiểu nhầm, đồn đoán trái chiều về cuộc trò chuyện giữa 2 người.

Ngày 28/2, Lương Thùy Linh lên tiếng về ồn ào mới đây với Minh Tú. Theo hoa hậu, sau buổi ghi hình, đàn chị vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm và động viên cô.

Với Lương Thùy Linh, Minh Tú luôn là người chị ấm áp, dịu dàng. Hoa hậu hy vọng công chúng không hiểu nhầm về mối quan hệ giữa 2 người.

Lương Thùy Linh chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Minh Tú. Ảnh: FBNV.

“Ngay từ đầu, Linh đã mong đợi các khách mời hãy chia sẻ thật thẳng thắn, không giấu giếm. Vì vậy, những lời của chị Tú chính là sự góp ý chân thành nhất một người chị đi trước dành cho đứa em mình mến. Linh rất trân trọng điều đó. Linh quý chị Tú nhiều hơn khi biết dù chân chị chỉ vừa lành, chưa thể đi giày cao gót lâu, chị vẫn dành thời gian quý báu đến tham gia và ủng hộ. Đó là tình cảm Linh luôn ghi nhớ. Cảm ơn người chị Minh Tú đã sẵn sàng đồng hành cùng em”, Lương Thùy Linh chia sẻ.

Lương Thùy Linh mong công chúng nhìn câu chuyện một cách nhẹ nhàng và yêu thương hơn. “Linh và chị Tú vẫn rất ổn, luôn dành cho nhau sự tôn trọng, quý mến như ngày đầu”, cô khẳng định.

Mới đây, Minh Tú tham gia podcast của Lương Thùy Linh với tư cách khách mời. Tuy nhiên, phần chia sẻ của người mẫu đang gây tranh luận.

Cụ thể, cô nói với Lương Thùy Linh: “Chị với em không thân thiết, không làm việc chung quá nhiều hay đi chơi riêng. Nói về mặt tình cảm, chúng ta chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau. Vào những ngày cuối năm như thế này và thêm vấn đề sức khỏe, chị nghĩ mình có thể từ chối mà không có lỗi.

Nhưng lý do chị nhận lời tham gia podcast này với em, đầu tiên là tình cảm của chị với Sen Vàng. Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên em làm podcast với vai trò host, chị muốn ngồi đây để em hiểu được rằng việc gì mình làm cũng có lần đầu tiên và không có lần đầu tiên nào tròn trĩnh hết”.

Nhiều khán giả cho rằng chia sẻ của Minh Tú quá thẳng thắn, kém duyên, khiến Lương Thùy Linh có phần ngại ngùng và gượng cười.

Trước những ý kiến trái chiều, Minh Tú có động thái lên tiếng thông qua trang cá nhân. Cô bày tỏ: “Xin lỗi khán giả vì những lời vô tư, thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân”.

