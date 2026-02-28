BlackPink bị chê bai

Nhóm nhạc nữ BlackPink vừa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên GO. Ban đầu, sản phẩm nhận phản hồi tích cực nhờ hiệu ứng hình ảnh bắt mắt và âm nhạc mạnh mẽ, ấn tượng.
Tuy nhiên sau đó, tranh luận bùng nổ khi người hâm mộ phát hiện ở miêu tả MV, phần lớn hiệu ứng hình ảnh (VFX) được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, có hơn 11 nhân sự được liệt kê dưới các mục AI VFX và AI Production.
|
BlackPink vừa trở lại với sản phẩm mới. Ảnh: YG Entertainment.
Thông tin này khiến dư luận đảo chiều nhanh chóng. Nhiều fan cho rằng điều này đi ngược lại hình ảnh trước đây của BlackPink. Nhóm từng được ca ngợi vì đầu tư bối cảnh thực tế quy mô lớn thay vì phụ thuộc phông xanh hay kỹ xảo kỹ thuật số. Trên các diễn đàn, một số ý kiến chỉ trích các MV gần đây của nhóm mang cảm giác thiếu đầu tư và cho rằng việc sử dụng AI khiến chất lượng hình ảnh trở nên kém chân thực.
Không ít bình luận gay gắt xuất hiện, cho rằng nhóm đang đánh mất bản sắc sản xuất vốn làm nên thành công trước đây.
“Tôi thích cái cách mà fan của BlackPink từng tự hào về các MV của họ vì không bao giờ sử dụng phông nền xanh và chỉ dùng bối cảnh thực tế. Vậy mà giờ đây, 2 video âm nhạc gần đây nhất của họ lại chỉ toàn là những hình ảnh AI được tạo ra một cách vụng về”, “Thật là xấu hổ. BlackPink vừa phát hành một EP mới có bài hát của Dr. Luke sáng tác và một video âm nhạc do AI thực hiện. Thật là một mớ hỗn độn”, “Từ những MV đình đám với phần sản xuất hoành tráng, giờ đây chỉ còn là những sản phẩm AI kém chất lượng. BlackPink, các bạn thực sự đã hết thời rồi”, khán giả bình luận.
Bên cạnh tranh cãi về hình ảnh, album mới của BlackPink còn đối mặt với phản ứng tiêu cực liên quan đến đội ngũ sản xuất. Cụ thể, sự xuất hiện của Dr. Luke trong vai trò sáng tác lập tức gây tranh cãi. Lý do là người này từng vướng các cáo buộc nghiêm trọng trong quá khứ. Ngoài ra, ca khúc Me & My bị chỉ trích khi lời bài hát chứa câu hát bị cho là mang tính xúc phạm phụ nữ.
Hiện phía BlackPink và công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các tranh cãi liên quan đến việc sử dụng AI cũng như đội ngũ sản xuất của album.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.