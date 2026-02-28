BlackPink bị chê bai

MV "GO" của BlackPink gây thất vọng vì sử dụng phần lớn hiệu ứng hình ảnh do AI thực hiện. Người hâm mộ cho rằng sản phẩm làm nhóm nhạc mất đi bản sắc riêng.

Nhóm nhạc nữ BlackPink vừa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên GO. Ban đầu, sản phẩm nhận phản hồi tích cực nhờ hiệu ứng hình ảnh bắt mắt và âm nhạc mạnh mẽ, ấn tượng.

Tuy nhiên sau đó, tranh luận bùng nổ khi người hâm mộ phát hiện ở miêu tả MV, phần lớn hiệu ứng hình ảnh (VFX) được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, có hơn 11 nhân sự được liệt kê dưới các mục AI VFX và AI Production.

BlackPink vừa trở lại với sản phẩm mới. Ảnh: YG Entertainment.

Thông tin này khiến dư luận đảo chiều nhanh chóng. Nhiều fan cho rằng điều này đi ngược lại hình ảnh trước đây của BlackPink. Nhóm từng được ca ngợi vì đầu tư bối cảnh thực tế quy mô lớn thay vì phụ thuộc phông xanh hay kỹ xảo kỹ thuật số. Trên các diễn đàn, một số ý kiến chỉ trích các MV gần đây của nhóm mang cảm giác thiếu đầu tư và cho rằng việc sử dụng AI khiến chất lượng hình ảnh trở nên kém chân thực.

Không ít bình luận gay gắt xuất hiện, cho rằng nhóm đang đánh mất bản sắc sản xuất vốn làm nên thành công trước đây.

“Tôi thích cái cách mà fan của BlackPink từng tự hào về các MV của họ vì không bao giờ sử dụng phông nền xanh và chỉ dùng bối cảnh thực tế. Vậy mà giờ đây, 2 video âm nhạc gần đây nhất của họ lại chỉ toàn là những hình ảnh AI được tạo ra một cách vụng về”, “Thật là xấu hổ. BlackPink vừa phát hành một EP mới có bài hát của Dr. Luke sáng tác và một video âm nhạc do AI thực hiện. Thật là một mớ hỗn độn”, “Từ những MV đình đám với phần sản xuất hoành tráng, giờ đây chỉ còn là những sản phẩm AI kém chất lượng. BlackPink, các bạn thực sự đã hết thời rồi”, khán giả bình luận.

Bên cạnh tranh cãi về hình ảnh, album mới của BlackPink còn đối mặt với phản ứng tiêu cực liên quan đến đội ngũ sản xuất. Cụ thể, sự xuất hiện của Dr. Luke trong vai trò sáng tác lập tức gây tranh cãi. Lý do là người này từng vướng các cáo buộc nghiêm trọng trong quá khứ. Ngoài ra, ca khúc Me & My bị chỉ trích khi lời bài hát chứa câu hát bị cho là mang tính xúc phạm phụ nữ.

Hiện phía BlackPink và công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các tranh cãi liên quan đến việc sử dụng AI cũng như đội ngũ sản xuất của album.