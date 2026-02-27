Kênh YouTube của Jack được lập đầu 2020 đến nay đạt 1 tỷ lượt xem với 43 video. Nam ca sĩ vẫn sở hữu lượng fan đông đảo với thành tích cao sau nhiều tranh luận.

Tối 27/2, kênh YouTube của Jack có tên J97 đạt 1 tỷ lượt xem. Kênh này được lập vào 2/2020 và đến nay đăng tải 43 video. Trên kênh này, MV Hoa hải đường đang đạt lượt xem cao nhất là 226 triệu. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng có nhiều MV khác đạt hàng trăm triệu lượt xem như Là 1 thằng con trai, Đom đóm.

Suốt thời gian qua, Jack vẫn giữ được lượng fan đông đảo. Các MV của anh được đánh giá là giảm nhiệt so với thời điểm còn hoạt động cùng K-ICM. Tuy nhiên, chúng vẫn luôn thu hút lượt xem lớn. Trong đó, video Đứa trẻ mùa đông chí đăng tải cách đây 3 ngày đã đạt 1,4 triệu lượt xem. Cách đây 2 năm, anh có MV Thiên lý ơi cũng gây sốt mạng xã hội. MV này đến tối 27/2 đạt 41 triệu lượt xem. So với mặt bằng chung Vpop, Jack vẫn là một trong những ca sĩ có thành tích lượt xem ấn tượng nhất.

Jack đạt 1 tỷ lượt xem trên kênh YouTube. Ảnh: FBNV.

Vừa qua, vì biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm trong đêm nhạc Tuổi thơ dưới ánh trăng tại Hà Nội hôm 16/10/2025, Jack gây tranh cãi. Ngày 7/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo xử phạt nam ca sĩ này 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Bên cạnh đó, vụ việc giữa Jack và Thiên An vẫn gây xôn xao. Tối 19/12, công ty J97 Promotion thông báo lúc 14h cùng ngày, Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97) đã có mặt tại Tòa án Nhân dân Khu vực 2 - TP.HCM theo giấy triệu tập của toà án, liên quan đến vụ kiện "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa ông Tuấn và bà Trần Nguyễn Thiên An. Tuy nhiên, theo phía Jack, trong buổi triệu tập lần này, Thiên An vắng mặt và cũng không có người đại diện để tham gia làm việc.