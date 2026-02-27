Anh trai Mason Nguyễn vướng tranh cãi

Công ty quản lý cho biết những thông tin liên quan đến Mason Nguyễn lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua là sai sự thật, có dấu hiệu cắt ghép...

Mới đây, anh trai Mason Nguyễn vướng ồn ào. Trên mạng xã hội, nam rapper bị tố vòi tiền fan, phân biệt giá trị quà tặng, đối xử tệ với bạn gái cũ, nói xấu fan trong tin nhắn với bạn gái cũ… Tới tối 26/2, công ty quản lý của nam rapper lên tiếng. Công ty khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về Mason Nguyễn là sai lệch, cắt ghép và suy diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân nghệ sĩ cũng như hoạt động của công ty.

Công ty của Mason Nguyễn phủ nhận loạt ồn ào. Ảnh: FBNV.

Đầu tiên, về nội dung liên quan đến việc mở quà từ người hâm mộ của Mason Nguyễn, công ty khẳng định nghệ sĩ không có hành vi phân biệt, đánh giá hay thể hiện thái độ dựa trên giá trị vật chất của quà tặng. Các đoạn clip lan truyền là trích đoạn ngắn, không đầy đủ bối cảnh. Nội dung bị khai thác theo hướng suy diễn chủ quan. Công ty bác bỏ hoàn toàn cáo buộc cho rằng nghệ sĩ có hành vi xem nhẹ tình cảm của người hâm mộ.

Về vấn đề tình cảm của nam rapper, công ty cho biết: “Về việc phát tán hội thoại riêng tư. Đoạn tin nhắn đang lan truyền là hội thoại cá nhân giữa Mason và bạn gái cũ, diễn ra ngày 19/12/2025, sau khi mối quan hệ đã kết thúc. Chúng tôi ghi nhận: Nội dung bị phát tán khi chưa có sự đồng thuận từ các bên liên quan. Có dấu hiệu cắt, thiếu ngữ cảnh. Việc đưa hội thoại riêng tư lên mạng xã hội là hành vi xâm phạm quyền riêng tư”.

Công ty nhấn mạnh các từ ngữ trong đoạn hội thoại được sử dụng trong bối cảnh trao đổi về một nhóm cá nhân kích động, không nhắm đến cộng đồng người hâm mộ hay fan của bất kỳ nghệ sĩ nào khác.

“Những thông tin đang bị lan truyền không phản ánh đúng bản chất sự việc. Def Jam Recordings Vietnam đang làm việc với các bên liên quan để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phát tán và xuyên tạc nội dung cá nhân. Công ty nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý nghệ sĩ và định hướng hình ảnh trước công chúng. Chúng tôi không dung túng hành vi vi phạm pháp luật; Không né tránh trách nhiệm quản lý. Đồng thời không chấp nhận các hành vi xuyên tạc, bôi nhọ và xâm phạm đời tư nghệ sĩ”, công ty nhấn mạnh.

Trong trường hợp các thông tin sai lệch tiếp tục được lan truyền gây thiệt hại, công ty sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

Mason Nguyễn sinh năm 2000, từng được chú ý ở Rap Việt. Năm 2025, anh là một trong 18 anh trai lọt vào chung kết của Anh trai “say hi” mùa 2. Không quá nổi trội ở những vòng đầu nhưng Mason Nguyễn ngày càng thu hút sự chú ý. Thậm chí, ở vòng bình chọn trước thềm chung kết, nam rapper luôn giữ hạng 6 hoặc 7 với hàng triệu bình chọn.